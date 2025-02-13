طريقة عمل رولات الكنافة بالقشطة مع تحضير الشربات في المنزل بخطوات سهلة

رولات الكنافة بالقشطة من الحلويات الشرقية الشهية التي تتميز بقوامها المقرمش من الخارج وحشوتها الكريمية الناعمة من الداخل. يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل مع شربات لذيذ يضيف إليها مذاقًا رائعًا. تعلمي الآن طريقة إعدادها بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة للحصول على حلوى مثالية لكل المناسبات.

كتب محمد سعد – الكنافة بالقشطة من الحلويات اللذيذة الشهية ذات الطعم المميز الرائع الجميل، ويمكن الاستمتاع باحلى طعم الكنافة وتزيد من جمال الطعم الكنافة وجود القشطة ذات الطعم الدسم اللذيذ، وباضافة الشربات يمكنك الاستمتاع بأجمل أنواع الحلوى وخاصة في شهر رمضان، والذي تكثر فيه صناعة الكنافة بكافة أنواعها، ومن خلال مكونات بسيطة يمكنك صناعة رولات الكنافة أفضل من التي يتم شرائها بشكل كبير، كما يمكنك في منزلك من تحضيرها من خلال خطوات سريعة وسهلة وبسيطة وقياسية ، ومن خلال المقال الحالي يمكنك معرفة أهم المقادير والخطوات اللازمة لعمل تلك رولات الكنافة وتقديمها بالشربات في شمال مميز للغاية.

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مقادير رولات الكنافة بالقشطة

من خلال مجموعة المكونات السهلة الموجودة في البيت، أو يمكن شراء تلك المكونات بدون أي تكلفة اقتصادية تذكر حيث أن تلك المكونات سهلة للغاية ويمكن عمل الكنافة من خلال مجموعة من الخطوات السريعة السهلة، يحبها الجميع ويطلبونها بكل وقت ويقومون بشرائها بكثرة، نظرا لارتفاع الأسعار، تقوم الأمهات بعمل تلك الوصفة الجميلة في المنزل، ومن أهم المكونات البسيطة لعمل رولات الكنافة بالقشطة:

نصف كيلو عجينة كنافة.

علبة قشطة.

ملعقة كبيرة جوز هند.

ملعقة كبيرة فستق حلبي مجروش.

زيت نباتي.

شربات كنافة.

طرق تحضير رولات الكنافة بالقشطة بالمنزل

من خلال تلك المكونات البسيطة والمتوفرة وبطريقة سهلة وبسيطة يمكنك عمل رولات الكنافة بالقشطة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة والسهلة، وذلك من خلال تحضير الكنافة عبر خطوات بسيطة وسريعة قياسية، ومن أهم الخطوات اللازمة لعمل رولات الكنافة بالقشطة:

في إناء يتم القشطة والفستق وجوز الهند.

يتم خلط الكمية بشكل جيد.

نفرد الكنافة ونخلطها مع القشطة ونخلطهم معا بشكل جيد.

نقوم بلف الكنافة على شكل رولات.

نكرر تلك الطريقة مع باقي الكنافة.

نضع صينية ونقوم بدهنها بالزيت.

نرص رولات الكنافة في الصينية.

نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة.

نقوم برص الرولات في أطباق التقديم ونسقيها بالشربات ويمكن تزينها بالفستق، وذلك يمكنك تحصلين على احلى طبق حلويات وبالهنا والشفا.

قدّمي رولات الكنافة بالقشطة لعائلتك وضيوفك واستمتعوا بمذاقها الغني مع الشربات المحضر منزليًا. جربيها اليوم واجعلي لحظاتكم أكثر حلاوة!