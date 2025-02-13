التعليم تصدر قرارًا جديدًا بشأن إعادة تسكين المعلمين المتعاقدين بمسابقة 30 ألف معلم

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا جديدًا يتعلق بإعادة تسكين المعلمين المتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين وضمان توزيعهم بشكل يلبي احتياجات العملية التعليمية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لسد العجز في المدارس وتعزيز جودة التعليم في مختلف المحافظات.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على قرار من التعليم بشأن إعادة تسكين المعلمين المتعاقدين بمسابقة 30 ألف معلم ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

إقرأ ايضاً :قرار جديد من وزير التعليم حول إعادة تسكين المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم مساعد

وجهت والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن إعادة تسكين المعلمين المتعاقدين بموجب القرار رقم 158، والمتعاقدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم مساعد.

وذكرت في الخطاب أنه يُرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إعادة التسكين على النحو التالي:

– إعادة تسكين من لم يتسلم العمل خلال 60 يومًا من صدور قرار التعاقد.

– يُعاد تسكين جميع المعلمين الذين لم يتسلموا العمل خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار التعاقد، شريطة أن يكونوا قد تقدموا بطلبات إعادة تسكين وقبل عذرهم لعدم استلام العمل في المدة المحددة، ويتم تسكينهم في المديريات التعليمية حيث محل إقامتهم لإعادة التسكين فيها، مع تمكينهم من استلام العمل في تلك المديريات.

– يستند هذا الإجراء إلى القرار رقم 32 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تيسير إجراءات تسكين المعلمين المتعاقدين، ومراعاة ظروفهم، وتمكينهم من خدمة العملية التعليمية في المحافظات؛ حيث محل إقامتهم ومعيشتهم.

في الختام، يبقى قرار من التعليم بشأن إعادة تسكين المعلمين المتعاقدين بمسابقة 30 ألف معلم محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يعد هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين المتعاقدين، مما يسهم في تحسين بيئة العمل التعليمية ورفع مستوى الأداء داخل المدارس، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في مصر.