محمد هاني ينضم لقائمة منتخب مصر في معسكر مارس المقبل

شهدت قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس المقبل عودة الظهير الأيمن محمد هاني، في خطوة تعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته وأدائه خلال الفترة الأخيرة. ويأتي انضمام هاني لتعزيز صفوف الفراعنة قبل المواجهات الدولية القادمة، وسط توقعات بمشاركته في التشكيلة الأساسية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على محمد هاني يعود إلى منتخب مصر خلال معسكر مارس، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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يعود ظهير النادي الأهلي ومنتخب مصر إلى معسكر الفراعنة المقبل بعد عودته للمشاركة مع الأحمر خلال الفترة الماضية، بعد العودة من الإصابة التي تعرض لها في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك الموسم الماضي.

وعلم القاهرة 24 أن حسام حسن قرر عودة محمد هاني لمعسكر منتخب مصر الأول الذي يستعد لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون، ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ويرغب حسام حسن في تحقيق الفوز أمام إثيوبيا وسيراليون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، من أجل الوصول للنقطة الـ 16 والتأهل للمونديال المقبل.

عروض ودية لمنتخب مصر

وفي وقت سابق، أكد القاهرة 24 أن اتحاد الكرة تلقى عروضا لمواجهة منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية واليابان في توقف نوفمبر المقبل، بجانب أيضا عرض خلال جلسة جمعت هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وبين رئيس الاتحاد الكويتي أحمد اليوسف الصباح لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر والكويت في نوفمبر.

وسيكون أمام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر العديد من الملفات لحسمها بشأن العروض الودية التي تلقاها المنتخب الوطني، في جلسة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة خلال الوقت المقبل.

في الختام، يبقى محمد هاني يعود إلى منتخب مصر خلال معسكر مارس محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

تعزز عودة محمد هاني إلى المنتخب الوطني الخيارات الدفاعية للجهاز الفني، حيث يسعى الفراعنة للاستعداد بقوة للاستحقاقات القادمة وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى القاري والدولي.