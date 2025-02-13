قبل السفر إلى الأقصر.. الأهلي يحتفل بدرع مونديال الأندية بحضور أساطيره

في أجواء احتفالية مميزة، أقام النادي الأهلي احتفالية خاصة بدرع كأس العالم للأندية قبل توجه الفريق إلى الأقصر، وذلك بحضور عدد من نجومه القدامى الذين ساهموا في تاريخ النادي العريق. ويأتي هذا الاحتفال تكريمًا للجهود المبذولة خلال البطولة واستمرارًا لمسيرة الأهلي الناجحة في المحافل الدولية.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على قبل انطلاقه للأقصر.. الأهلي يحتفل بدرع كأس العالم للأندية بحضور نجومه القدامى، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

إقرأ ايضاً : أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد شائعات رحيله

يواصل النادي الأهلي احتفاله بوصول درع إلى القاهرة، ضمن جولته الترويجية للأندية المشاركة في البطولة المقرر اقامتها يونيو المقبل، بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي يحتفل بدرع كأس العالم للأندية بحضور نجومه القدامى

ويقيم النادي الأهلي احتفالية على ملعب مختار التتش اليوم الخميس، وذلك بحضور نجومه القدامى لالتقاط صورًا تذكارية مع النسخة الأصلية من درع كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة.

وحرص الأهلي على توجيه الدعوة لنجوم الفريق الأول لكرة القدم لحضور الاحتفالية، قبل انتقال الدرع إلى مدينة الأقصر وتحديدًا معبد حتشبسوت في الدير البحري، وذلك للاحتفالية الكبرى التي سيتم خلالها الكشف عن تصميم ستاد الأهلي.

وفي وقت سابق، أعلن الأهلي في بيان رسمي، استضافة النسخة الأولى من درع بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، حتى يوم 14 فبراير الجاري، على أن يخوض جولة في القاهرة شملت ملعب الفريق والمتحف المصري الكبير، قبل أن يتم نقله إلى مدينة الأقصر.

وسبق للكأس أن زار أندية إنتر ميامي مستضيف البطولة، مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يختتم جولة يناير الماضي بنادي يوفنتوس الإيطالي.

وبدأ الكأس جولته في شهر فبراير بزيارة نادي صن داونز الجنوب إفريقي، ثم الأهلي في القاهرة، قبل أن ينطلق نجو الترجي التونسي، الوداد المغربي، الهلال السعودي، العين الإماراتي، وأخيرًا تشيلسي الإنجليزي.

وينافس الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم السبت 14 يونيو المقبل، في تمام الساعة 4 فجرًا بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت أمريكا.

في الختام، يبقى قبل انطلاقه للأقصر.. الأهلي يحتفل بدرع كأس العالم للأندية بحضور نجومه القدامى محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

يؤكد الاحتفال بدرع كأس العالم للأندية على مكانة الأهلي كأحد الأندية الرائدة عالميًا، حيث يواصل الفريق كتابة التاريخ بإنجازاته، وسط دعم جماهيري وأساطير النادي الذين يشاركونه لحظاته المميزة.