مصرف الراجحي يعلن تعديل حدود السحب والإيداع للمقيمين ويوضح آلية الرسوم الجديدة

أعلن مصرف الراجحي عن تغييرات جديدة في الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع في الحسابات البنكية الخاصة بالمقيمين في السعودية، وذلك في إطار تحديث سياسات التعاملات المصرفية. كما كشف المصرف عن طريقة احتساب الرسوم الجديدة لهذه العمليات، والتي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الأمان المالي في المعاملات البنكية.

كتب محمد سعد – أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية، عن تحديثات جديدة تتعلق بالحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع في الحسابات البنكية للمقيمين في المملكة، تشمل هذه التحديثات تحديد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي بـ 20,000 ريال سعودي، والإيداع النقدي اليومي بـ 50,000 ريال سعودي.

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الراجحي يعلن تغيير الحدود القصوى للسحب والايداع في الحسابات البنكية

كما أوضح المصرف أن عمليات السحب والإيداع النقدي من أجهزة الصراف الآلي الخاصة به لا تتطلب أي رسوم إضافية.

تاريخ مصرف الراجحي وتطوره

تأسس مصرف الراجحي عام 1957، وبدأ نشاطه كمركز للصرافة. في عام 1978، تم دمج المؤسسات الفردية تحت مظلة “مؤسسة الراجحي للتجارة والصرافة”.

وفي عام 1988، تحول المصرف إلى شركة مساهمة سعودية تحت اسم “شركة الراجحي المصرفية للاستثمار”. وفي عام 2006، تم تغيير الاسم إلى “مصرف الراجحي”.

يعد المصرف اليوم من أكبر البنوك في العالم من حيث القيمة السوقية، والأكبر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، بإجمالي أصول يبلغ 801 مليار ريال سعودي، ورأس مال مدفوع قدره 40 مليار ريال سعودي.

الخدمات المصرفية والبنكية التي يقدمها المصرف

يقدم مصرف الراجحي مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تشمل:

الحسابات الجارية: تتيح للعملاء إدارة أموالهم بسهولة، مع إمكانية الوصول إلى الحساب عبر فروع المصرف أو القنوات الإلكترونية.

بطاقات الائتمان وبطاقات مدى: توفر حلول دفع مرنة وآمنة، مع مزايا متعددة مثل برامج المكافآت والعروض الحصرية.

التمويل الشخصي: يشمل تمويل الاحتياجات الشخصية مثل الزواج والتعليم، بشروط ميسرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

التمويل العقاري: يقدم حلول تمويل لشراء المنازل أو الأراضي، مع خطط سداد مرنة.

خدمات الاستثمار: تشمل إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

خدمات الشركات: تتضمن تمويل المشاريع، وإدارة النقد، وخدمات التجارة الدولية.

تفاصيل الحدود القصوى للسحب والإيداع ورسومها

وفقًا للتحديثات الأخيرة، فإن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي لمصرف الراجحي هي كالتالي:

الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي: 20,000 ريال سعودي.

الحد الأقصى للإيداع النقدي اليومي: 50,000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد رسوم على عمليات السحب أو الإيداع النقدي من أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف.

طريقة حساب رسوم الإيداع والسحب الجديدة

أوضح مصرف الراجحي أن عمليات السحب والإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي الخاصة به مجانية تمامًا، ولا يتم فرض أي رسوم على هذه العمليات، ومع ذلك، قد تفرض رسوم على بعض الخدمات الأخرى، مثل:

إصدار شيك مصرفي: 10 ريالات سعودية.

إلغاء شيك مصرفي: 10 ريالات سعودية.

السحب النقدي من البطاقة الائتمانية (لمبلغ 5,000 ريال أو أقل): 75 ريالًا سعوديًا.

السحب النقدي من البطاقة الائتمانية (لمبلغ أكبر من 5,000 ريال): 3% من المبلغ المسحوب، بحد أقصى 300 ريال سعودي.

يمكن للعملاء الاطلاع على قائمة الرسوم الكاملة من خلال موقع المصرف الرسمي.

التزام المصرف بتقديم خدمات متميزة

يؤكد مصرف الراجحي التزامه بتقديم خدمات مصرفية متميزة ومبتكرة، مع مراعاة احتياجات العملاء وتطلعاتهم.

يأتي تحديث الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع كجزء من جهود المصرف المستمرة لتحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات مصرفية تتسم بالمرونة والسهولة.

يذكر أن مصرف الراجحي يمتلك شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، مما يسهل على العملاء الوصول إلى خدماته المصرفية بكل يسر.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود مصرف الراجحي لتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وأمانًا، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات المالية للمقيمين داخل المملكة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الإجراءات في تنظيم التعاملات المصرفية وفقًا للمعايير الحديثة.