التجارة السعودية تكشف عن قائمة المنتجات المخفضة في الأسواق قبل رمضان

أعلنت وزارة التجارة في السعودية رسميًا عن قائمة المنتجات التي شهدت تخفيضات في الأسعار داخل الأسواق والمراكز التجارية والسوبر ماركت، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين خلال هذا الموسم المهم.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التجارة السعودية رسميًا عن انطلاق موسم التخفيضات الموسمية لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، والذي بدأ في 10 شعبان 1446هـ الموافق 9 فبراير 2025م، ويستمر حتى 5 شوال 1446هـ الموافق 3 أبريل 2025م.

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التجارة السعودية تعلن رسمياً المنتجات التي تم تخفيض أسعارها

يشمل هذا الموسم تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات في الأسواق والمراكز التجارية والسوبر ماركت في جميع أنحاء المملكة.

المنتجات المشمولة في التخفيضات

أوضحت الوزارة أن التخفيضات تشمل أكثر من مليون منتج، من أبرزها:

الأزياء: تشمل الملابس الرجالية والنسائية والأطفال، بالإضافة إلى الأحذية والإكسسوارات.

الأدوات المنزلية: تتضمن أواني الطهي، أدوات المطبخ، المفروشات، والأثاث المنزلي.

الأجهزة الإلكترونية: تشمل الهواتف الذكية، الحواسيب، الأجهزة اللوحية، والتلفزيونات.

المواد الغذائية: تتضمن السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيوت، والمنتجات المعلبة.

العطور: تشمل مجموعة متنوعة من العطور الشرقية والغربية.

تهدف هذه التخفيضات إلى توفير فرص تسوق مميزة للمستهلكين خلال فترة الاستعداد لشهر رمضان وعيد الفطر، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر السعودية والمقيمين.

آلية الحصول على تراخيص التخفيضات

أتاحت وزارة التجارة للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية إمكانية الحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني عبر المنصة المخصصة لذلك: sales.mc.gov.sa.

تسهل هذه الخدمة على التجار إصدار التراخيص وطباعتها وإبرازها للمستهلكين، دون التأثير على الرصيد السنوي للتخفيضات المسموح به لكل منشأة.

التحقق من صحة التخفيضات

يمكن للمستهلكين التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات باستخدام كاميرا الهاتف المحمول.

عند المسح، تظهر جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات، بما في ذلك نوع ونسبة التخفيض، مدتها، وبيانات المنشأة.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المستهلكين والتجار، وضمان مصداقية العروض المقدمة.

الرقابة على التخفيضات

أكدت وزارة التجارة استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها.

تشمل هذه الجولات التأكد من حصول المنشآت على التراخيص اللازمة، والتزامها بنسب التخفيضات المعلنة، وضمان عدم وجود أي ممارسات تجارية مضللة أو غير قانونية.

أهمية التخفيضات الموسمية

تعد التخفيضات الموسمية لشهر رمضان وعيد الفطر فرصة مهمة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة، خاصة في ظل زيادة الطلب على العديد من المنتجات خلال هذه الفترة.

كما تسهم هذه التخفيضات في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز المنافسة بين المتاجر لتقديم أفضل العروض والخدمات للمستهلكين.

نصائح للمستهلكين

للاستفادة القصوى من موسم التخفيضات، ينصح المستهلكون بالتالي:

التسوق المبكر: لتجنب الازدحام وضمان توفر المنتجات المطلوبة.

التحقق من صحة التخفيضات: من خلال مسح “الباركود” الموجود على ترخيص التخفيضات.

مقارنة الأسعار: بين المتاجر المختلفة للحصول على أفضل العروض.

الاحتفاظ بالفواتير: لضمان حقوق المستهلك في حالة الحاجة إلى الاستبدال أو الاسترجاع.

تشجيع المستهلكين على الاستفادة من التخفيضات

في الختام، تشجع وزارة التجارة جميع المستهلكين على الاستفادة من هذه التخفيضات، مع التأكيد على أهمية الوعي والحرص عند الشراء لضمان تجربة تسوق آمنة ومميزة خلال هذا الموسم.

وتواصل وزارة التجارة مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار واستمرار العروض الترويجية التي تخدم المستهلكين خلال الفترة القادمة، مع تشديد الرقابة على أي ممارسات غير عادلة.