تحذير عاجل من الأرصاد لسكان عسير: تجنبوا الخروج حتى هذا الموعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرًا عاجلًا لسكان منطقة عسير، يدعوهم إلى البقاء في منازلهم بسبب التقلبات الجوية الحادة المتوقعة خلال الأيام القادمة. وأوضح المركز أن الحالة الجوية تشمل أمطارًا غزيرة ورياحًا نشطة قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على الطرق.

كتب محمد سعد – أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذير مهم لسكان منطقة عسير بشأن حالة الطقس، حيث تشهد المنطقة موجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة وانخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مع احتمالية عالية لحدوث صواعق رعدية.

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الوطني للأرصاد يوجه تحذير عاجل لسكان عسير

تشمل هذه الحالة الجوية عدة مدن ومحافظات رئيسية في منطقة عسير، أبرزها:

مدينة أبها

محافظة أحد رفيدة

محافظة الحرجة

مركز الربوعة

محافظة خميس مشيط

محافظة سراة عبيدة

محافظة ظهران الجنوب

كما يمتد تأثير هذه التغيرات المناخية العنيفة ليشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة أو السفر خلال هذه الفترة.

استمرار الحالة الجوية حتى المساء

وفقًا لبيان المركز الوطني للأرصاد، فإن هذه التقلبات الجوية من المتوقع أن تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، ما يتطلب متابعة مستمرة لأحدث التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة والتزام الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي أي مخاطر محتملة.

إرشادات السلامة أثناء الأحوال الجوية السيئة

نظراً لحدة التقلبات الجوية التي تؤثر على المنطقة اليوم، ينصح السكان والسائقون باتباع إرشادات السلامة التالية:

تجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى خلال العواصف الرعدية.

الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، حيث قد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات مفاجئة.

الحذر أثناء القيادة، خصوصًا في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالكهرباء أثناء العواصف الرعدية لتقليل مخاطر الصواعق.

متابعة التقارير الرسمية من المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة للحصول على أحدث المعلومات حول الحالة الجوية.

الجهات المختصة تواصل جهودها لضمان السلامة

تعمل الجهات المعنية في منطقة عسير، بما في ذلك الدفاع المدني، وفرق الطوارئ، والأرصاد الجوية، على متابعة الوضع عن كثب والتنسيق لمواجهة أي طوارئ قد تنتج عن هذه التغيرات المناخية المفاجئة، مع دعوة المواطنين والمقيمين إلى البقاء في أماكن آمنة واتباع التوجيهات الرسمية.

يبقى الحذر واليقظة أمرين ضروريين خلال هذه الفترة، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة المزيد من التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، مما يتطلب استعدادًا دائمًا والتزام بإرشادات السلامة العامة.

ويهيب المركز الوطني للأرصاد بجميع المواطنين والمقيمين في عسير بمتابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات الوقائية، حرصًا على سلامتهم خلال هذه الفترة.