منصة إيجار توضح مسؤوليات الصيانة بين المستأجر ومالك الوحدة السكنية

أوضحت منصة إيجار تفاصيل الصيانة في الوحدات السكنية، محددة الفرق بين الصيانة الاستهلاكية التي يتحملها المستأجر والصيانة الأساسية التي تقع على عاتق المالك. يأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية بين الأطراف المتعاقدة وضمان حقوق كل من المستأجر والمالك وفقًا للعقد الموحد المعتمد.

كتب محمد سعد – أوضحت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية تفاصيل المسؤوليات المتعلقة بالصيانة في الوحدات السكنية المؤجرة.

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منصة إيجار توضح أنواع الصيانة الاستهلاكية في الوحدة السكنية التي يتحملها المستأجر

مبينة الفرق بين الصيانة الاستهلاكية التي يتحملها المستأجر، والصيانة الأساسية التي تقع على عاتق المالك (المؤجر).

الصيانة الاستهلاكية: مسؤولية المستأجر

تعرف الصيانة الاستهلاكية بأنها تلك الأعمال التي تتعلق بالاستخدام اليومي للوحدة السكنية، وتشمل:

استبدال المصابيح الكهربائية عند تعطلها نتيجة الاستخدام.

صيانة أو استبدال الفلاتر في أجهزة التكييف بسبب تراكم الأتربة والاستخدام المستمر.

إصلاح أو استبدال المقابض والأقفال التي تتعرض للتلف نتيجة الاستعمال المتكرر.

تنظيف وصيانة الأرضيات والجدران للحفاظ على نظافتها ومظهرها.

تعد هذه المهام جزءًا من التزامات المستأجر للحفاظ على الوحدة السكنية بحالة جيدة خلال فترة الإيجار.

الصيانة الأساسية: مسؤولية المؤجر

تشمل الصيانة الأساسية الأعمال التي تؤثر على سلامة المبنى أو تلك التي لا تكون ظاهرة للمستأجر عند التعاقد، ومن أبرزها:

إصلاح تسريبات المياه الناتجة عن خلل في الأنابيب أو التمديدات.

معالجة الأعطال الكهربائية مثل الخلل في التمديدات أو اللوحات الكهربائية.

صيانة الهيكل الإنشائي للمبنى بما في ذلك الأسقف والجدران والأساسات.

إصلاح الأعطال في أنظمة التكييف والتدفئة المركزية التي تؤثر على استخدام الوحدة السكنية.

يلزم عقد الإيجار الموحد المؤجر بتحمل تكاليف هذه الصيانات لضمان سلامة وصلاحية الوحدة للسكن.

التزامات إضافية للمؤجر

بالإضافة إلى الصيانة الأساسية، يلتزم المؤجر بـ:

صيانة الأجزاء المشتركة مثل المداخل، السلالم، والمصاعد، لضمان نظافتها وصلاحيتها للاستخدام.

تحمل رسوم الخدمات التي قد تفرض على الوحدات الإيجارية من قبل الجهات المختصة.

ضمان استمرار العقد حتى في حال انتقال ملكية العقار إلى مالك جديد، حيث يبقى العقد ساريًا حتى انتهاء مدته أو تحقق حالات الانقضاء المحددة في العقد.

تأتي هذه الالتزامات ضمن الجهود المبذولة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوق الطرفين.

أهمية تحديد المسؤوليات في عقد الإيجار الموحد

يعد عقد الإيجار الموحد أداة قانونية تهدف إلى:

تقليل النزاعات من خلال تحديد واجبات وحقوق كل طرف بوضوح.

تسهيل الإجراءات القضائية حيث يعتبر العقد سندًا تنفيذيًا يسهل عملية التقاضي في حال نشوء خلافات.

حفظ الحقوق بتوثيق جميع البنود المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر.

ينصح الأطراف بقراءة العقد بعناية والتأكد من فهم جميع البنود المتعلقة بالصيانة والالتزامات الأخرى.

طرق التواصل مع منصة إيجار

للاستفسارات أو تقديم الشكاوى والملاحظات، يمكن التواصل مع منصة إيجار عبر:

تشدد المنصة على أهمية التواصل عبر القنوات الرسمية لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة والدعم اللازم.

من خلال هذا التوضيح، تسعى منصة إيجار إلى تعزيز الوعي بين المؤجرين والمستأجرين حول مسؤولياتهم المشتركة، بما يضمن بيئة إيجارية عادلة وشفافة تسهم في استقرار سوق العقارات السكنية في المملكة.

وأكدت منصة إيجار أهمية التزام الطرفين بالصيانة المحددة في العقد لتجنب النزاعات وضمان استدامة العقار بحالة جيدة، داعية الجميع إلى الاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات قبل إبرام العقود.