المرور السعودي يحدد حالات تجديد الاستمارة دون الحاجة للفحص الدوري

أوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية الحالات التي يمكن فيها تجديد استمارة المركبة دون اشتراط إجراء الفحص الدوري. يأتي هذا الإعلان في إطار تسهيل الإجراءات على ملاك المركبات، مع الالتزام بالأنظمة التي تضمن سلامة المركبات على الطرق.

كتب محمد سعد – تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في تقديم حلول إلكترونية متطورة تتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز مختلف المعاملات الحكومية بكل سهولة ويسر، ومن أبرز هذه الخدمات الرقمية خدمة تجديد استمارة السيارة بدون فحص عبر منصة أبشر الإلكترونية.

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الحالات التي يسمح فيها بتجديد الاستمارة بدون الحاجة لتجديد الفحص الدوري

وتعتبر هذه الخدمة واحدة من التسهيلات التي أتاحتها الإدارة العامة للمرور، حيث تمكن ملاك المركبات من تجديد استمارات سياراتهم دون الحاجة إلى الفحص الفني الدوري، وذلك بناءً على القرارات الرسمية المعلنة من الجهات المختصة.

ما هي استمارة السيارة وما أهميتها؟

استمارة السيارة هي وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، تثبت أن المركبة صالحة للسير على الطرقات وفقًا للأنظمة المرورية المعتمدة.

كما أنها تعد مرجع رسمي يوضح كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة، مثل رقم الهيكل والطراز وتاريخ الإصدار والانتهاء.

وبهدف تسهيل الإجراءات على ملاك السيارات، أتاحت الحكومة السعودية إمكانية تجديد الاستمارة إلكترونيًا دون الحاجة لإجراء الفحص الفني الدوري، وذلك وفق شروط محددة يجب استيفاؤها.

خطوات تجديد استمارة السيارة بدون فحص عبر منصة أبشر

للاستفادة من خدمة تجديد استمارة المركبة عبر أبشر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الموقع الرسمي أو التطبيق على الهواتف الذكية.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الانتقال إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية” بعد تسجيل الدخول بنجاح.

اختيار خدمة “تجديد استمارة السيارة” من بين الخدمات المتاحة.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.

تحديد المركبة المطلوب تجديد استمارتها من قائمة السيارات المسجلة في النظام.

إتمام عملية دفع الرسوم المطلوبة عبر الوسائل المتاحة في النظام.

تأكيد إتمام العملية واستلام إشعار بتجديد الاستمارة بنجاح.

وبهذه الطريقة، يتم تجديد استمارة السيارة بدون الحاجة إلى مراجعة مراكز الفحص الفني، مما يوفر الوقت والجهد على أصحاب المركبات.

شروط تجديد استمارة السيارة بدون فحص لعام 1446

حددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها حتى يتمكن مالك المركبة من تجديد الاستمارة، وهي كالتالي:

دفع جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل الشروع في عملية التجديد.

وجود تأمين ساري المفعول على المركبة يغطي الفترة الزمنية المطلوبة.

التأكد من عدم وجود قيود أمنية أو مرورية على المركبة قد تمنع عملية التجديد.

سداد كافة الرسوم المتعلقة بعملية التجديد وفقاً للفئات المحددة.

الاستفادة من الإعفاء من الفحص الفني الدوري يكون لفترة زمنية محددة وفق ما تقرره الجهات المختصة.

في حال استيفاء جميع الشروط السابقة، يمكن لصاحب السيارة تجديد استمارة مركبته بكل سهولة عبر منصة أبشر.

ما هي رسوم تجديد استمارة السيارة في السعودية؟

حددت الإدارة العامة للمرور رسوم تجديد الاستمارة وفقاً لفئة المركبة، حيث تبلغ تكلفة تجديد استمارة السيارة الخاصة 100 ريال سعودي سنويًا.

ويجب على مالك المركبة تسديد هذه الرسوم إلكترونيًا عبر أحد أنظمة الدفع المعتمدة، مثل مدى، سداد، أو الحسابات البنكية.

ما هي فترة السماح بعد انتهاء صلاحية الاستمارة؟

بعد انتهاء صلاحية استمارة السيارة، تمنح الإدارة العامة للمرور فترة سماح تصل إلى 60 يومًا، يمكن خلالها تجديد الاستمارة دون فرض غرامات تأخير.

لكن في حال تجاوز هذه المدة دون تجديد، يتم فرض غرامة تأخير مالية تُقدر بـ 100 ريال سعودي عن كل عام تأخير.

أسئلة شائعة حول تجديد استمارة المركبة بدون فحص

هل يمكن تجديد استمارة السيارة بدون تأمين؟ لا، يشترط أن يكون تأمين السيارة ساري المفعول حتى تتمكن من تجديد الاستمارة بنجاح.

هل يتطلب تجديد الاستمارة زيارة مكتب المرور؟ لا، يمكن إتمام كافة الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب المرور.

ماذا يحدث إذا لم يتم تجديد الاستمارة بعد انتهاء فترة السماح؟ سيتم فرض غرامة تأخير، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف الخدمات المرورية المتعلقة بالمركبة.

هل يمكن تجديد الاستمارة لمركبة عليها مخالفات مرورية؟ لا، يجب تسديد جميع المخالفات المرورية قبل الشروع في عملية التجديد.

تعد خدمة تجديد استمارة السيارة بدون فحص عبر منصة أبشر خطوة هامة نحو التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث توفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين، وتتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة من أي مكان دون الحاجة لزيارة الجهات المختصة.

ومع وجود شروط ورسوم محددة لهذه الخدمة، يصبح من الضروري على أصحاب المركبات الالتزام بالمتطلبات القانونية لتجنب الغرامات والمشكلات المرورية.

إذا كنت ترغب في تجديد استمارة سيارتك، فلا تتردد في استخدام منصة أبشر للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تقدمها المملكة!

ودعت إدارة المرور جميع المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على الشروط المحددة لتجديد الاستمارة دون فحص، مؤكدة على ضرورة الالتزام باللوائح المرورية للحفاظ على السلامة العامة.