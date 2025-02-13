سامسونج تكشف عن جالكسي S25 ألترا: أداء فائق وتصميم أنيق

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق هاتفها الرائد الجديد، جالكسي S25 ألترا، الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق. يتميز الجهاز بمواصفات متقدمة تشمل شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.9 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite، ونظام كاميرا متطور يضم مستشعرًا رئيسيًا بدقة 200 ميجابكسل.

كتب محمد سعد – سامسونج لم تخيب الآمال عندما أعلنت عن سلسلة Galaxy S الجديدة، فقد نجحت في دمج تقنيات كانت مقتصرة على أجهزة معينة مثل سلسلة Note مع هواتف Galaxy S ومنذ أن تم إدماج قلم S-Pen في هاتف Galaxy S21 Ultra، شهدت هذه الفئة تطورًا ملحوظًا واليوم تقترب سامسونج من إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S25 Ultra، المتوقع أن يكون الأفضل من حيث الأداء، الجودة، والابتكار ومع كل هذه التوقعات العالية دعونا نستعرض مواصفات الهاتف المرتقب والمزايا الجديدة التي سيأتي بها كعويف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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مواصفات سامسونج جالكسي S25 ألترا

جاءت مواصفات هاتف Galaxy S25 Ultra لتؤكد أن سامسونج تهدف إلى تقديم تجربة مستخدم متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات المتوفرة وإليكم نظرة على أبرز المواصفات:

سيأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.8 إنش، وبتردد 120 هرتز، مع دقة QHD+ (1440×3200 بيكسل) وتتميز الشاشة بحماية قوية من زجاج غوريلا Armor 2، مما يمنحها متانة إضافية ضد الصدمات والخدوش.

الهاتف سيكون مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 المتقدم بدقة تصنيع 3 نانومتر، وهو ما سيوفر أداءً فائق السرعة وكفاءة في استهلاك الطاقة.

يحتوي الجهاز على 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) مع مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت بتكنولوجيا UFS 4.0، لتلبية احتياجات المستخدمين في تخزين الملفات والتطبيقات الكبيرة.

واحدة من أبرز مميزات Galaxy S25 Ultra هي نظام الكاميرات، الذي يتألف من أربع كاميرات خلفية، الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابيكسل، وكاميرا ألترا وايد بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا تليفوتو أيضًا بدقة 50 ميجابيكسل مع تقريب 5x أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابيكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

الهاتف مزود ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقدرة 45 واط، مما يضمن وقت استخدام طويل وشحن سريع يلبي احتياجات المستخدمين اليومية.

يعمل Galaxy S25 Ultra بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7 المخصصة من سامسونج، والتي ستتضمن خصائص جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي من Galaxy AI 2.0.

موعد الإصدار المتوقع

على الرغم من أن سامسونج لم تعلن بعد عن موعد رسمي لإطلاق Galaxy S25 Ultra، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيتم إطلاق الهاتف في أوائل عام 2025. من المتوقع أن يكون الإطلاق خلال شهري فبراير أو مارس 2025، وقد تقدم سامسونج على الإعلان عنه في يناير لتسبق المنافسيشن.

السعر المتوقع

بناءً على الأسعار السابقة لسلسلة Galaxy S، يُتوقع أن يبدأ سعر Galaxy S25 Ultra من حوالي 1,300 دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريبًا 4,800 ريال سعودي أو 62,000 جنيه مصري. هذا السعر يعكس الفئة الراقية التي ينتمي إليها الهاتف، حيث يقدم ميزات متطورة ومواصفات رائدة.

من المتوقع أن يتوفر جالكسي S25 ألترا في الأسواق ابتداءً من 7 فبراير 2025، بأسعار تبدأ من 1,299.99 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي بسعة تخزين 256 جيجابايت. يأتي الهاتف بعدة خيارات لونية، منها التيتانيوم الفضي والأزرق، الأسود، الرمادي، والأبيض الفضي