سلطنة عُمان تُعلن عن رسوم جديدة لتجديد إقامات العاملين من الجنسيات العربية

أعلنت سلطنة عُمان عن تحديثات في رسوم تجديد الإقامة للعاملين من الجنسيات العربية، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات للمقيمين. تختلف الرسوم بناءً على فئات العمالة والمهن، حيث تتراوح بين 201 و301 ريال عُماني. بالإضافة إلى ذلك، حددت السلطات غرامات تأخير تبلغ 10 ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير في تجديد الإقامة.

كتب محمد سعد – مع إعلان الحكومة العمانية عن تحديث رسوم تجديد الإقامة في سلطنة عمان، أصبح من المهم أن يلتزم المقيمون بالمواعيد المحددة لدفع الرسوم، وذلك لتجنب فرض غرامات مالية وقد سعت الحكومة إلى تسهيل عملية تجديد الإقامة من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد على المقيمين وفي هذا المقال نستعرض كل ما يتعلق بـ رسوم تجديد الإقامة، بما في ذلك الفئات المستهدفة، المبالغ المفروضة، طرق تجديد الإقامة سواء عبر الإنترنت أو المكاتب، بالإضافة إلى المعلومات المهمة حول الغرامات والرسوم المرتبطة بالمرافقين روصبض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

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رسوم تجديد الإقامة في سلطنة عمان

بدأت سلطنة عمان بتحديد رسوم جديدة لتجديد الإقامة بناءً على الفئة المستهدفة ونوع الإقامة وقد تم تقسيم الرسوم إلى ثلاث فئات رئيسية على النحو التالي:

الفئة الأولى: تدفع 301 ريال عماني.

الفئة الثانية: تدفع 251 ريال عماني.

الفئة الثالثة: تدفع 201 ريال عماني.

أما بالنسبة لإقامة المستثمرين فقد حددت الحكومة رسومًا تختلف بناءً على مدة الإقامة:

إقامة لمدة خمس سنوات: تبلغ 3000 ريال عماني.

إقامة لمدة عشر سنوات: تبلغ 500 ريال عماني فقط.

كيفية تجديد الإقامة عبر المكاتب الرسمية

يمكن للمقيمين في سلطنة عمان تجديد الإقامة من خلال المكاتب الرسمية بمتابعة مجموعة من الإجراءات المنهجية لضمان إتمام العملية بنجاح:

يجب تقديم الطلب مع كافة المرفقات المطلوبة. يتعين على الموظف المختص مراجعة المستندات والتأكد من صلاحية الإقامة الحالية. يجب التحقق من عدم وجود أي غرامات على المقيم. يتم فحص جواز السفر للتأكد من صلاحيته. بعد استيفاء كافة المتطلبات، يتم إصدار الإقامة الجديدة وتسجيلها في جواز السفر وتسليمه إلى الشخص المعني.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي السلطنة لتعزيز بيئة العمل وتوفير مناخ مناسب للمقيمين من مختلف الجنسيات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتجديد الإقامات لتجنب الغرامات المترتبة على التأخير