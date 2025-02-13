كواليس صفقة انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي: تفاصيل مثيرة وردود فعل متباينة

تتزايد التكهنات حول انتقال النجم المصري محمد صلاح من ليفربول إلى الهلال السعودي، خاصة بعد نشر المستشار تركي آل الشيخ صورة لصلاح بقميص الهلال، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية. وفقًا لتقارير صحفية، قدم الهلال عرضًا ماليًا ضخمًا لصلاح، يُقدر بحوالي 150 مليون ريال سعودي سنويًا، أي ما يعادل 300 مليون ريال لمدة موسمين، وهو ما يتجاوز راتبه الحالي مع ليفربول.

كتب محمد سعد – يظهر الإعلامي الرياضي “فايز الروقي” عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي يتحدث حول الفارق بين ناديي النصر والهلال خلال فترة الميركاتو الشتوي الجارية 2025.

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حيث كتب “الروقي” عبر حسابه: “فهد بن نافل مع سعد اللذيذ في لندن للتوقيع مع #محمد_صلاح و #فان_دايك وأنت يأبو محمد رايح القصيم معك مران والصليهم وغريب والحسن، شفت الناس كيف تعمل رغم اللاعبين الموجودين عندهم ورغم تحقيق البطولات ناس تعرف كيف تأخذ حقها وبالقوة و قدام عينكم ،، لك الله يا #النصر”.

كما أوضح الإعلامي “أحمد العجلان” أن موقف المصري “محمد صلاح” وفرصة انضمامه إلى نادي الهلال السعودي في الصيف المُقبل.

وأكد على أن الرئيس “فهد بن نافل” يقود المفاوضات مع نجم ليفربول الإنجليزي في الساعات الأخيرة، ووافق المصري “محمد صلاح” على الانضمام إلى الهلال، وهذا فقط في حالة فشل الاستمرار مع الريدز.

طلب “صلاح” مبلغ مالي كبير من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي، وقد يكون من الصعب أن يتم الموافقة عليه من قِبل إدارة الهلال السعودي.

في ظل هذه التطورات، ينتظر عشاق كرة القدم حسم مصير محمد صلاح، سواء بالاستمرار مع ليفربول أو الانتقال إلى الهلال، خاصة مع اقتراب نهاية عقده في يونيو 2025. من المتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المفاوضات بين الأطراف المعنية..