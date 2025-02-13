تعليم مكة يعلن جدول الدوام المدرسي خلال شهر رمضان المبارك

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. تهدف هذه التعديلات إلى مراعاة خصوصية الشهر الفضيل وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.

كتب محمد سعد – أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، وذلك لمختلف أنواع المدارس بما يشمل الفترة الصباحية، الفترة المسائية، ومدارس التعليم المستمر. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الإدارة على تنظيم العملية التعليمية ومراعاة خصوصية الشهر الكريم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين.

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وفقًا للتفاصيل التي تم الإعلان عنها، سيبدأ اليوم الدراسي لمدارس الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا، بينما ستكون بداية اليوم الدراسي لمدارس الفترة المسائية عند الواحدة مساءً. أما بالنسبة لمدارس التعليم المستمر، فقد تم تحديد بداية اليوم الدراسي من الساعة التاسعة والنصف مساءً.

تأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين خلال الشهر الفضيل، مع مراعاة الظروف الخاصة التي تميز شهر رمضان، مثل قصر ساعات النهار والتزامات العبادة. وتسعى الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية دون إرهاق أو ضغوط على أطراف العملية التعليمية كافة.

وفي سياق متصل، أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أن هذه المواعيد جاءت بعد دراسة دقيقة للوضع التعليمي والاجتماعي خلال الشهر الكريم، مشددة على أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما دعت الجميع إلى التعاون لإنجاح هذه الخطة بما يخدم العملية التعليمية ويحافظ على جودتها.

تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لإدارة تعليم مكة لتلبية احتياجات الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي خلال الشهر الفضيل، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بشكل مرن ومناسب للجميع.

تأتي هذه التعديلات في إطار حرص إدارة تعليم مكة على توفير بيئة تعليمية تتناسب مع خصوصية شهر رمضان المبارك، مع التأكيد على أهمية التزام جميع المدارس بالمواعيد المحددة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.