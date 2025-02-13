حرس الحدود في جازان يحبط تهريب نصف طن من القات المخدر

تمكن حرس الحدود في منطقة جازان من إحباط محاولة تهريب 504 كيلوجرامات من نبات القات المخدر. جاء ذلك خلال عملية أمنية نُفذت في قطاع الدائر، حيث تم ضبط الكمية المهربة واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المتورطين.

كتب محمد سعد – تمكنت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان من تحقيق إنجاز أمني جديد، وذلك عبر إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر بلغت 504 كيلوجرامات. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لمكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها.

إقرأ ايضاً :تبوك: ضبط ثلاثة مقيمين بتهمة ترويج المخدرات في عملية أمنية ناجحة

ووفقًا للتفاصيل، فقد تم ضبط الكمية المهربة خلال عملية نوعية نفذتها الدوريات البرية في قطاع الدائر بمنطقة جازان. وبعد استكمال الإجراءات النظامية الأولية، تم تسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفي سياق متصل، وجهت الجهات الأمنية نداءً إلى المواطنين والمقيمين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات. وأوضحت أن هناك قنوات متعددة للتواصل، حيث يمكن الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى الرقم (999) في بقية مناطق المملكة. كما خصصت المديرية العامة لمكافحة المخدرات رقمًا مباشرًا وهو (995)، ، لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخدرات.

وأكدت الجهات الأمنية التزامها بمعالجة جميع البلاغات بسرية تامة لحماية هوية المبلغين، مشددة على أهمية دور المجتمع في دعم جهود مكافحة المخدرات والتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أمنها الوطني ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات بكل حزم. كما يعكس التعاون الفعال بين الجهات الأمنية والمواطنين والمقيمين لتحقيق الأهداف المشتركة في حماية المجتمع من أضرار المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

ختامًا، تجدد الجهات الأمنية دعوتها للجميع بأهمية اليقظة والإبلاغ الفوري عن أي محاولات مشبوهة، مؤكدة أن مثل هذه الجهود المشتركة تسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الوطن من هذه الآفة الخطيرة.

تؤكد هذه العملية التزام حرس الحدود السعودي بمكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع من آفة المخدرات، من خلال تكثيف الجهود الأمنية والرقابية على الحدود.