تتزايد التوترات داخل أروقة النادي الأهلي السعودي، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن المدرب الألماني ماتياس يايسله هدد بكشف تفاصيل تتعلق بإدارة النادي في حال تم الاستغناء عن خدماته. يأتي ذلك في ظل تراجع نتائج الفريق والانتقادات الموجهة للمدرب والإدارة على حد سواء.

كتب محمد سعد – يشهد نادي الأهلي المصري أزمة حادة في الوقت الحالي، وذلك بعد الخسارة الأخيرة للفريق في الدوري المحلي، وتصاعد التوتر داخل صفوف الفريق إثر تهديدات المدير الفني الألماني ماتياس يايسله بالكشف عن معلومات حساسة تتعلق بإدارة النادي.

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واكدت مصادر مقربة من النادي أن يايسله هدد بإفشاء تفاصيل حول تقصير الإدارة في تلبية متطلبات الفريق، مما أدى إلى تدهور الأداء وزيادة الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين، وأشارت المصادر إلى أن المدرب الألماني يعتزم الكشف عن هذه المعلومات حال إقالته من منصبه.

وأعرب لاعبو الأهلي عن استيائهم من الأنباء المتداولة حول رحيل يايسله، مؤكدين أن المدرب بذل قصارى جهده في ظل الإمكانيات المتاحة، وأن المسؤولية تقع على الإدارة التي لم تقدم الدعم الكافي للفريق.

وتأتي هذه الأزمة في ظل حالة من الغضب والاحباط بين جماهير الأهلي، الذين يطالبون الإدارة بتحمل مسؤوليتها والعمل على حل المشاكل التي يعاني منها الفريق.

مع استمرار هذه التوترات، يبقى مستقبل يايسله مع الأهلي غير واضح، فيما يترقب جمهور النادي التطورات القادمة وتأثيرها على مسيرة الفريق في المنافسات المحلية والقارية.