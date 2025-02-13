الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع موهبة عالمية من مواليد 2003

يواصل نادي الهلال السعودي مساعيه لتعزيز صفوفه بلاعبين شباب وموهوبين، حيث أفادت تقارير إعلامية باقترابه من التعاقد مع اللاعب البرازيلي لويس جويلرمي، نجم نادي وست هام الإنجليزي، والذي يُعتبر من أبرز المواهب العالمية لمواليد 2003.

كتب محمد سعد – تتواصل الأنباء حول تحركات نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الشتوية، حيث يسعى الزعيم لضم موهبة برازيلية شابة من مواليد عام 2003 لتعزيز صفوفه.

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وذكرت تقارير صحفية أن الهلال يضع اللاعب البرازيلي لويس جويلرمي، نجم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للانضمام للفريق، ويعرف جويلرمي بمهاراته العالية وسرعته في الجناح، مما يجعله إضافة قوية للهجوم الهلالي.

يأتي هذا السعي الهلالي في ظل تصدره لدوري روشن السعودي لكرة القدم، حيث يسعى الزعيم للحفاظ على هذا المركز وتعزيز فرصته في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، حيث يسعى الهلال لإتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن لضمان خدمات اللاعب قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهلال لتعزيز تشكيلته بلاعبين شباب ذوي إمكانيات عالية، مما يعكس رؤية النادي في بناء فريق قوي ومنافس على كافة الأصعدة.