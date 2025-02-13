ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ارتفاعًا طفيفًا في بعض البنوك المصرية، مع استقرار في بنوك أخرى. يأتي هذا التغير بالتزامن مع زيادة الطلب على العملة السعودية مع اقتراب موسم العمرة.

كتب محمد سعد – سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025، ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة فإن السعر العالمي للريال السعودي يقدر بـ 13.43329 جنيه مصري.

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وتختلف أسعار شراء وبيع الريال السعودي بين البنوك المصرية بشكل طفيف، إليك بعض الأمثلة على أسعار العملة في عدد من البنوك:

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): شراء 13.435 جنيه مصري، بيع 13.462 جنيه مصري.

مصرف أبوظبى الإسلامى: شراء 13.432 جنيه مصري، بيع 13.456 جنيه مصري.

البنك المركزي المصرى: شراء 13.408 جنيه مصري، بيع 13.444 جنيه مصري.

المصرف العربى الدولى: شراء 13.403 جنيه مصري، بيع 13.433 جنيه مصري.

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.402 جنيه مصري، بيع 13.443 جنيه مصري.

اتش اس بي سي HSBC: شراء 13.400 جنيه مصري، بيع 13.430 جنيه مصري.

البنك المصرى الخليجى: شراء 13.398 جنيه مصري، بيع 13.425 جنيه مصري.

بنك الإسكندرية: شراء 13.387 جنيه مصري، بيع 13.446 جنيه مصري.

بنك مصر: شراء 13.377 جنيه مصري، بيع 13.446 جنيه مصري.

البنك الأهلي المصري: شراء 13.377 جنيه مصري، بيع 13.446 جنيه مصري.

ميد بنك: شراء 13.375 جنيه مصري، بيع 13.454 جنيه مصري.

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.372 جنيه مصري، بيع 13.433 جنيه مصري.

بنك قناة السويس: شراء 13.363 جنيه مصري، بيع 13.453 جنيه مصري.

كريدى أجريكول: شراء 13.350 جنيه مصري، بيع 13.450 جنيه مصري.

بنك البركة: شراء 13.346 جنيه مصري، بيع 13.441 جنيه مصري.

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.317 جنيه مصري، بيع 13.448 جنيه مصري.

بنك التنمية الصناعية: شراء 13.298 جنيه مصري، بيع 13.456 جنيه مصري.

QNB الأهلي: شراء 13.246 جنيه مصري، بيع 13.277 جنيه مصري.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء 13.200 جنيه مصري، بيع 13.430 جنيه مصري.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.078 جنيه مصري، بيع 13.446 جنيه مصري.

المصرف المتحد: شراء 12.970 جنيه مصري، بيع 13.440 جنيه مصري.

مع استمرار التغيرات الطفيفة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، يُنصح المتعاملون بمتابعة التحديثات اليومية للحصول على أفضل الأسعار، خاصةً مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على العملة السعودية.