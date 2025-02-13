بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة: تعرف على الشروط الأساسية

أعلن بريد الجزائر عن إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتسهيل العمليات البريدية. تتضمن هذه الخدمة مجموعة من الشروط التي يجب على المواطنين الجزائريين الالتزام بها للاستفادة منها.

كتب محمد سعد – تهدف الحكومة الجزائرية إلى توفير خدمات بريدية تلبي احتياجات المواطنين وفي نفس الوقت تواكب التطور التكنولوجي، وقد قامت هيئة البريد بطرح مجموعة من الخدمات الرقمية المطورة التي ستوفر الوقت والجهد لكافة العملاء، ولكن على الجميع العلم بالشروط اللازم تحقيقها للاستفادة من هذه الخدمات، ومن خلال مقالنا سوف نوضح كافة التفاصيل.

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البريد الجزائري يعلن عن خدمة جديدة

أصبحت خدمات البريد الجزائري أكثر مرونة من السابق، حيث تم تحويلها بشكل رقمي لتلبية احتياجات كافة العملاء في أقل وقت وجهد، وإليكم الخدمات البريدية الجديدة التي طرحت مؤخرا في النقاط التالية:

أصبح بإمكان العميل أن يستعلم عن رصيده في البريد بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت.

كما يمكن عند القيام بتعاملات مالية أن يتم الدفع بشكل إلكتروني.

إضافة إلى أن البريد أصبح يرسل اشعارات فورية للعميل في حال تم القيام بعملية مالية سواء سحب أو إيداع أو تحويل.

شروط الاستفادة من خدمات بريد الجزائر 2025

لكي يستفيد جميع العملاء من الخدمات البريدية التي طرحتها هيئة البريد مؤخرا لابد أن تتحقق مجموعة من الشروط، وهي تتمثل في النقاط التالية:

لابد أن يكون المواطن يحمل الجنسية الجزائرية.

كذلك شرط الإقامة والتواجد بصورة دائمة داخل الجزائر.

إضافة إلى أنه يشترط ألا يقل عمر العميل عن ثمانية عشر عام.

هناك بعض الأوراق التي يلزم إرفاقها مثل بطاقة الهوية للعميل أو جواز السفر.

كيفية الحصول على البطاقة الذهبية

تعد عملية التقديم على البطاقة الذهبية إلكترونيا من الخدمات الجديدة التي طرحتها هيئة البريد، وللقيام بهذه العملية لابد من إتباع الخطوات الآتية:

أولا يتم التوجه نحو موقع هيئة بريد الجزائر الرقمي.

ثم تحديد هوية الفرد.

بعد ذلك تدوين رقم التعريف الوطني الخاص به.

سيتم طرح سؤال يلزم الإجابة عليه.

بعد ذلك لابد من اختيار مكتب التوصيل الذي سيتم الحصول من خلاله على البطاقة فور استخراجها.

خلال القليل من الوقت سيتم إرسال البطاقة.

مع إطلاق هذه الخدمة الجديدة، يسعى بريد الجزائر إلى تعزيز جودة خدماته وتلبية احتياجات عملائه بفعالية أكبر. يُنصح جميع المهتمين بالاطلاع على الشروط المحددة لضمان الاستفادة الكاملة من هذه الخدمة المبتكرة.