المغرب يعلن عن زيادة كبيرة في الأجور والمعاشات لعام 2025

في خطوة مهمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة كبيرة في الأجور والمعاشات لعام 2025. هذه الزيادة تشمل جميع الموظفين في القطاعات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تحسينات في رواتب المتقاعدين، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية الحالية.

كتب محمد سعد – لقد قامت الحكومة المغربية بالإعلان عن وجود زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات الخاصة أو القطاعات العامة،وانها سوف تشهد العديد من التغيرات الكثيرة، ولقد تقرر ان يكون هناك زيادة فى الحد الأدنى للأجور،إلى جانب وجود تغيرات في الضرائب المفروضة، وسوف نتعرف بشكل مفصل على قيمة الحد الأدني للأجور والمعاشات في المغرب لجميع المواطنين، تابعوا معنا السطور التالية.

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تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور والمعاشات في المغرب

لقد أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين والمعاشات وهذا ابتداء من شهر يناير لعام 2025 لتكون على النحو التالى:

يتم زيادة في الأجور بنسبة 5% في المرحلة الأولى فى شهر يناير 2025.

سوف تصل الزيادة في السميك للمرحلة الثانية بنسبة 5% خلال عام 2026.

سوف يزيد الحد الأدنى للأجور بقطاع الفلاحين المعروف بالسماك بنسبة حوالى 5% خلال شهر ابريل لعام 2025.

سوف يصل الحد الأدنى للأجور شهرياً إلى حوالى 3267,6 درهم مغربي بدلاً من 3112 درهم مغربي بعد تطبيق الزيادة بنسبة 5%.

تبلغ قيمة الأجور حوالى ثلاثة آلاف وسبعة وأربعون درهم مغربي بعد ان يتم خصم مبلغ المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

اما متوسط الزيادة في الأجور يكون حوالي أربعمائة درهم مغربي إلى خمسمائة درهم مغربي.

تكون الزيادات في الأجر بتوجيهات من قبل وزارة المالية المغربية وهذا حسب المتطلبات الاجتماعية بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة مع زيادة تكاليف المعيشة.

نص قانون المالية الجديد فى المغرب

خرجت الحكومة المغربية لتجديد بعض النصوص الخاصة بالقانون المالي ليكون مناسب مع هذه الزيادة في الحدود الدنيا للأجور، ومن تلك النصوص وهى ما يلي:

ان بكون هناك تخفيض الضريبة المفروضة على المعاشات بنسبة 50%.

ان يكون هناك تخفيض فى الضرائب عن جميع العاملين على حسب أجورهم.

ان يتم إعفاء الموظفين التى تكون أجورهم أقل من ستة آلاف درهم مغربي بشكل شهري بمقدار أربعين ألف درهم مغربي بشكل سنوي من تلك الضرائب كاملة.

نصوص المالية بشأن الضرائب فى المغرب

أما بالنسبة الي الضرائب الجديدة فهى كما يلي:

يتم تطبيق ضرائب بنسبة 10% على أصحاب الأجور من أربعين ألف درهم مغربي إلى ستين ألف درهم مغربي سنويا.

نسبة الضريبة نحو 20% على الذين يتقاضون أجور حوالى ستين ألف درهم مغربي إلى ثمانون ألف درهم مغربي سنويا.

يتم احتساب نسبة 30% على الأجور التى تكون ثمانين ألف درهم مغربي إلى مائة ألف درهم مغربي سنويا.

وهناك نسبة 34% على شريحة الرواتب من مائة ألف درهم مغربي إلى مائة وثمانين ألف درهم مغربي سنويا.

يتم تطبيق نسبة 37% أو أكثر على الرواتب التى تتخطى عن مائة وثمانون ألف درهم مغربي.

تأتي هذه الزيادة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما يعزز من تفاؤل الأوساط العمالية والمتقاعدين بشأن المستقبل.