موعد صرف رواتب ومعاشات شهر فبراير 2025 في العراق: التفاصيل الكاملة

يترقب الموظفون والمتقاعدون في العراق موعد صرف رواتب ومعاشات شهر فبراير 2025، خاصة مع تزامن بداية الشهر مع عطلة رسمية. تُحدد الحكومة العراقية عادةً اليوم الأول من كل شهر ميلادي لصرف الرواتب والمعاشات. وفي حال توافق هذا اليوم مع عطلة رسمية، يتم تعديل موعد الصرف وفقًا لذلك.

كتب محمد سعد – زاد البحث في العراق من قبل الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث سيكون الاعتماد على تلك الرواتب في الاستعداد من أجل تجهيزات الشهر الكريم وشراء السلع الغذائية والتموينية وكل لوازم الشهر الفضيل، وعليه قامت الحكومة بالعمل على دراسة الأمور المالية في العراق والإعلان عن الموعد الذي سيتم فيه صرف هذه الرواتب.

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موعد صرف رواتب ومعاشات شهر فبراير

وتعتبر الرواتب هي المصدر الأول و الأساسي للدخل الخاص بمعظم الأسر العراقية والذي من خلاله يستطيعون الحصول على جميع متطلباتهم الحياتية اليومية وقد تم الإعلان عن الموعد المنتظر صرف جميع الرواتب من خلال التوضيحات الآتية:

أكدت الحكومة العراقية في بيان رسمي لها أن موعد صرف الرواتب هو أول أيام الشهر الميلادي ولكن في شهر فبراير كان الوضع مختلفا حيث وافق اليوم الأول في الشهر يوم السبت وهو من أيام العطلات الرسمية في العراق لذلك تم تأخير الصرف فكان الصرف يوم الأحد الموافق الثاني من فبراير.

ونوهت الحكومة على قيامها بتغيير موعد الصرف في حالة إذا كان موعد الصرف موافق ليوم الجمعة في تلك الحالة يتم تقديم الصرف ليصبح يوم الخميس، وفي حالة إذا كان موعد الصرف يوم السبت يتم تأجيل الصرف ليصبح يوم الصرف هو الأحد.

طريقة الاستعلام عن الرواتب والمعاشات في العراق

بإمكان المواطنين في العراق الاستعلام عن رواتبهم و معرفة كل التفاصيل الخاصة بالرواتب من قيمة الرواتب والزيادات في حالة وجود أي زيادة بالإضافة لموعد الصرف، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح وبدقة للاستعلام عن الرواتب:

قم بزيارة الموقع الرسمي المخصص لوزارة المالية العراقية.

اختر الخدمة التي من خلالها تتمكن من الاستعلام عن الراتب.

حدد إذا كان الاستعلام بخصوص راتب الموظفين أو المتقاعدين.

اكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبدقة.

حدد الشهر المطلوب الاستعلام فيه.

انقر على الأيقونة الخاصة بعملية الاستعلام.

ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالراتب.

حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية العراقية بيانًا رسميًا بشأن تعديل موعد صرف رواتب ومعاشات شهر فبراير 2025. يُنصح الموظفون والمتقاعدون بمتابعة الإعلانات الرسمية من الوزارة للحصول على أحدث المعلومات والتأكد من مواعيد الصرف المحددة.