الحكومة المصرية تكشف حقيقة زيادة المرتبات في يوليو 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة المالية على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادات في المرتبات والأجور. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025، وذلك بعد اعتمادها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كتب محمد سعد – تقوم الحكومة المصرية بزيادة الرواتب التي يحصل عليها جميع العاملين في مختلف المؤسسات الخاصة بالقطاع العام بشكل دوري كل عام، وتم التوضيح أن هذه الزيادة يتم تطبيقها مع بداية السنة المالية الجديدة خلال شهر يوليو، وقد كشفت الحكومة المصرية عن جميع التفاصيل الخاصة بهذه الزيادة التي ينتظرها جميع العاملين في الدولة من أجل تحدي جميع الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد حاليًا.

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تفاصيل زيادة المرتبات يوليو 2025

كشفت وزارة المالية في مصر عن التفاصيل الخاصة بالزيادة الدورية التي يتم صرفها على جميع الرواتب التي يحصل عليها جميع العاملين في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية، وتهتم الحكومة المصرية بتوفير الزيادة في جميع الرواتب والمعاشات التي يعتمد عليها الكثير من الأسر والمواطنين كمصدر أساسي للدخل، وتتمثل جميع التفاصيل الخاصة بهذه الزيادة من خلال النقاط التالية:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تقوم ببعض المباحثات مع وزارة المالية من أجل مناقشة الزيادة التي يجب أن يتم تطبيقها لكل من أصحاب المعاشات والموظفين خلال هذا العام 202 ،وكشف رئيس الوزارء أيضًا أن هذه الزيادة سوف يتم تطبيقها مع الرواتب الخاصة بشهر يوليو وذلك مع بداية العام المالي الجديد، حيث تقوم الحكومة حاليًا بالعمل حتى تنتهي الحزمة الاجتماعية خلال فترة قليلة.

موعد صرف رواتب فبراير 2025

كشفت الحكومة المصرية عن الموعد المخصص من أجل صرف الرواتب التي يحصل عليها الموظفين خلال شهر فبراير الجاري، وذلك قبل حلول شهر رمضان حيث محدد فلكيًا أن تكون بداية رمضان في الأول من مارس، وموعد صرف الرواتب خلال فبراير يتضح فيما يلي:

تم الكشف عن موعد صرف الرواتب خلال شهر فبراير ليصبح في الحادي والعشرين من فبراير الجاري وذلك لجميع المؤسسات الحكومية المختلفة.

كانت الحكومة قد قامت بصرف المعاشات الخاصة بهذا الشهر خلال اليوم الأول من هذا الشهر.

تم صرف جميع المتأخرات الخاصة بالرواتب خلال ثلاثة أيام في شهر فبراير السادس والتاسع والعاشر من فبراير.

وتم تحديد يوم الخامس عشر من فبراير من أجل المعاشات الخاصة بالمستفيدين من تكافل وكرامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الأيام المقبلة.