فرصة ذهبية: بدء تسجيل الرغبات الأولى عبر فضاء أولياء التلاميذ لعام 2025

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن فتح باب تسجيل الرغبات الأولى للتلاميذ عبر منصة فضاء أولياء التلاميذ لعام 2025. تُعد هذه المنصة أداة هامة لتمكين أولياء الأمور من متابعة المسار التعليمي لأبنائهم وتسجيل رغباتهم في التخصصات الدراسية المتاحة.

كتب محمد سعد – تعتبر واحدة من أبرز المنصات التعليمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم الجزائرية، تهدف المنصة إلى تعزيز التواصل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية، حيث توفر مجموعة من الخدمات بما في ذلك إمكانية تسجيل رغبات الطلاب لاختيار التخصصات المناسبة لهم.

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خطوات تسجيل في منصة فضاء أولياء التلاميذ

يمكن لولي الأمر تسجيل رغباته بكل يسر عن طريق اتباع الإجراءات الآتية:

زيارة موقع منصة فضاء أولياء التلاميذ عبر الرابط المتاح.

الضغط على خيار “إنشاء حساب جديد”.

إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الهاتف، كلمة المرور، والبريد الإلكتروني.

قبول شروط الاستخدام المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم

استكمال إدخال المعلومات الشخصية مثل رقم الهوية والاسم.

بعد إتمام جميع خطوات التسجيل وإضافة تفاصيل العنوان وبيانات الإقامة، سيتم تفعيل الحساب بشكل كامل وستتمكن من الوصول إلى الواجهة الرسمية للمنصة للاستفادة من جميع الخدمات المتاحة.

شروط تسجيل رغبات أولياء التلاميذ

وزارة التربية الوطنية حددت مجموعة من المعايير الأساسية لاستكمال عملية تسجيل رغبات أولياء التلاميذ، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون الطالب وولي الأمر يحملان الجنسية الجزائرية وينبغي أن يقيموا بشكل دائم في إحدى ولايات البلاد.

يتطلب تسجيل الرغبات إرفاق مستندات معينة تشمل شهادة الميلاد، بطاقة الهوية الوطنية، وأدلة إثبات مكان الإقامة.

من المهم أن يكون تاريخ ميلاد الطالب لا يتجاوز عام 2019.

يتعين على أولياء الأمور مراعاة أن فترة تعديل الرغبات الأولية ستكون ما بين 20 و30 مارس 2025، حيث سيتم تأكيد أو تعديل الاختيارات النهائية خلال الفترة من 10 إلى 30 أبريل.

من المخطط أن يجتمع مجلس القبول والتوجيه خلال الفترة من 22 يونيو إلى 10 يوليو لاتخاذ القرارات النهائية بشأن الرغبات المقدمة.

طريقة اختيار الرغبات من خلال فضاء أولياء التلاميذ

يمكنك تحديد التخصصات والأقسام المناسبة لطفلك عبر منصة فضاء باتباع الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بفضاء أولياء التلاميذ.

أدخل المعلومات الشخصية المطلوبة للدخول إلى حسابك.

ابحث عن خيار “التوجيه” ثم اختر “إعادة التوجيه”.

اضغط على خيار “إظهار الرغبات” ليظهر لك جميع التخصصات المتاحة.

قم بترتيب الرغبات حسب أولويات الطالب من خلال سحب الأقسام للأعلى أو الأسفل.

النقر على “تأكيد العملية” لحفظ الاختيارات التي قمت بإدخالها.

للاستفادة من هذه الفرصة، يُنصح أولياء الأمور بالتسجيل في المنصة وتفعيل حساباتهم في أقرب وقت ممكن، لضمان تسجيل رغبات أبنائهم قبل انتهاء الفترة المحددة. لمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمنصة.