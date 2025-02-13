بتروتريد توضح كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير لشهر فبراير 2025

أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية “بتروتريد” عن الخطوات اللازمة لتسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير لشهر فبراير 2025. تتيح الشركة عدة طرق لتسهيل هذه العملية على العملاء، بما في ذلك المنصات الإلكترونية والتطبيقات الحديثة.

كتب محمد سعد – شركة بتروتريد شركة خاصة رائدة تقدم خدمات الغاز الطبيعي للجميع وتقوم بقراءة العداد (حساب الاستهلاك) ودفع الفواتير وتسجيل القراءات وتحصيل الغرامات بسهولة ومرونة ودقة وهناك شركة أخرى تحصِّل الفواتير، مثل شركة ناتجاس فقد سيطرت تطبيقات الدفع الإلكتروني على مصر كثيراً في تحصيل الفواتير وسنوضح ذلك في السطور القادمة.

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هناك طرق للتسجيل بخدمات شركة بترو تريد

الاتصال الهاتفي تتصل ب 17169 واتباع التعليمات مع خدمة العملاء وتسجيل البيانات.

خدمة الرد الصوتي برقم5727 بالاستماع للتعليمات وتسجيل القراءات.

زيارة مراكز خدمة العملاء الخارجية.

البحث عن مراكز خدمة عملاء قريبة تابع للشركة لتسجيل قراءات العداد وتحصيل الفاتورة أو من خلال التواصل مع البريد الصوتي.

خطوات تسجيل قراءة العداد وطرق السداد أون لاين:

زيادة البحث عن الفواتير لتجنب غرامات وانقطاع الخدمة وسهولة تسجيل القراءات والاستعلام عن الفواتير خلال الشهر، وهناك شركة بتروتريد وناتجاس لتسجيل القراءات من خلال الدخول للموقع الرسمي https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx، ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار الاستعلام عن الفواتير وإدخال رقم المشترك.

رقم المنزل، اسم المنطقة، اسم المحافظة، ورقم العداد.

يتم اختيار استعراض الفواتير، ثم تظهر جميع المبالغ المستحقة في الفواتير.

طرق دفع فاتورة الغاز لشهر فبراير 2025

عند حضور المحصلين للمنزل.

استخدام الطرق الإلكترونية، مثل: فودافون كاش وفوري، أنستا باي.

استخدام محافظ البنوك مثل: البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

إمكانية الدفع من مكاتب البريد المصري.

تحميل تطبيق بترو تريد من جوجل بلاي لتسجيل القراءات من خلاله ومتابعة سداد الفواتير من يوم 1 فبراير وحتى يوم السابع والعشرين من نفس الشهر.

نصائح لتجنب الغرامات وانقطاع الخدمة

لابد من السداد قبل السابع والعشرين من شهر فبراير لعدم انقطاع الغاز.

السداد في الوقت المحدد لعدم إضافة غرامات على العداد.

السداد باستخدام الدفع الإلكتروني لتوفير مجهود ووقت.

تأثيرات تأخير سداد فاتورة الغاز

توجد تأثيرات فعلية على تأخير سداد الفواتير سواء الكهرباء، الغاز، وغيرها من الفواتير، ولكن لابد من التعرف عليها حتى لا يتم تأخير سداد أي فواتير فيما بعد، حيث تكون التأثيرات كالتالي:

إضافة غرامة مالية على الفاتورة التي تأخر سدادها.

قطع الخدمة عن المواطن لعدم سداد فواتيره.

احتمالية رفع فوائد الغرامة حتى 20% من إجمالي الفاتورة في حالة التأخير أكثر من شهرين متتاليين.

تؤكد بتروتريد على أهمية تسجيل قراءة العداد في الفترة المحددة من 1 إلى 27 من كل شهر، لضمان دقة الفواتير وتجنب التقديرات العشوائية. كما تشجع الشركة العملاء على استخدام الطرق الإلكترونية المتاحة لتسجيل القراءات وسداد الفواتير، مما يوفر الوقت والجهد.