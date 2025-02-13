طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة والخفيفة بمذاق رائع

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة لتحضير كيكة البرتقال الهشة والخفيفة، فأنتِ في المكان الصحيح. تتميز هذه الكيكة بقوامها الناعم ونكهة البرتقال الطبيعية التي تضيف لمسة منعشة لكل قطعة. في هذا المقال، سنوضح لكِ الخطوات التفصيلية لإعداد كيكة البرتقال بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

كتب محمد سعد – تعتبر كيكة البرتقال من أجمل وأفضل أنواع الكيك والمخبوزات المتاحة التي يفضلها عدد كبير من الكبار وكذلك الأطفال وذلك حيث أن طعم البرتقال الموجود بها يعطيها طعم مميز ورائع كما أن كيكة البرتقال تعتبر من أجمل المخبوزات التي يتم تحضيرها في المنزل وتتكون من مجموعة من المكونات والمقادير السهلة والبسيطة وكذلك الاقتصادية والتي تكون متوفرة في أغلب البيوت ويمكن تحضيرها بسرعة كبيرة والحصول على كيكة هشة و بمذاق مميز وفي هذا المقال سوف نتعرف على مكونات وخطوات عملت كيكة البرتقال في المنزل.

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تحضير كيكة البرتقال

تتضمن كيكة البرتقال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة التي من السهل أن يتم إيجادها وتحضيرها في المنزل بسهولة كما يمكن تجهيزها في القليل من الوقت وبدون جهد كبير ومن المكونات اللازمة لتحضير كيكة البرتقال ما يلي:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب متوسط من الزيت

كوب من اللبن الحليب.

نصف كوب من عصير البرتقال الفريش.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الخل.

خطوات عمل كيك البرتقال الهشة

تعتبر كيكة البرتقال من أفضل انواع الكيك التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ولكن هناك مجموعة من الخطوات لابد من اتباعها لضمان الحصول على كيكة ناجحة وهشة وهذه الخطوات تكون كما يلي:

قم بإحضار إناء مناسب ونقوم بوضع كمية الدقيق والبيكنج بودر ويتم تقليبها بطريقة مستمرة.

بعد ذلك نقوم بوضع الزيت والسكر في الخلاط الكهربائي ونضربهم معا حتى ينسجم. بعد ذلك نقوم بإضافة كمية البيض والخل والفانيليا ونقوم بخلطهم معا بطريقة جيدة.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير البرتقال واللبن ونقوم بضرب الخليط بطريقة مستمرة لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط الجاف على الخليط السائل ونقوم بالتقليب إلى أن يتجانس ولا يكون هناك أي تكتلات.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية ونقوم بدهنها بالزيت ونضع بها الخليط ثم نضعها في الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 درجة.

بعد ذلك نقوم باخراجها من الفرن ونتركها إلى أن تهدأ ونقوم بتقطيعها ونضعها في الأطباق وتكون جاهزة للتقديم.

باتباع هذه الخطوات السهلة، يمكنكِ تحضير كيكة البرتقال الهشة والخفيفة بكل نجاح. استمتعي بمذاقها الرائع مع كوب من الشاي أو القهوة، وشاركيها مع عائلتكِ وأحبائكِ. جربيها اليوم وأبهري الجميع بوصفة لذيذة وسهلة التحضير!