طريقة تحضير طاجن البامية باللحم لمذاق شهي يذهل ضيوفك

إذا كنتِ ترغبين في تقديم طبق رئيسي مميز ولذيذ لضيوفك، فإن طاجن البامية باللحم هو الخيار الأمثل. يتميز هذا الطبق بمذاقه الغني وقوامه المتماسك الذي يجمع بين نكهة البامية الطازجة واللحم الطري المتبل بطريقة شهية. في هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضيره خطوة بخطوة للحصول على نتيجة مثالية.

كتب محمد سعد – يعد الطاجن من أشهر الأطباق المصرية والعربية التي تجمع بين المذاق الغني والفوائد الغذائية، حيث تتميز البامية باحتوائها على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات، بينما تضيف اللحمة البروتين والقوام اللذيذ للطاجن، ويطهى هذا الطبق بطريقة بطيئة داخل الفرن، مما يعزز النكهات ويمنح الطبق قوامًا كريميًا وشهيًا، فسنتعرف على طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة بخطوات سهلة ونصائح لضمان نجاحه.

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طريقة عمل طاجن البامية باللحمة

لا بد من إحضار بعض المكونات لعمل طاجن البامية وتتمثل تلك المكونات فيما يلي:

نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات متوسطة الحجم (يفضل لحم الكتف أو الضأن)

ملعقة كبيرة من السمن أو الزيت

بصلة كبيرة مفرومة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة

عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

ورقتا لورا (ورق غار)

لتحضير البامية والطاجن

نصف كيلو من البامية الطازجة أو المجمدة

3 فصوص ثوم مفروم ناعم

ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم

4 حبات طماطم طازجة مفرومة أو معصورة

ملعقة صغيرة من السكر (لتقليل حموضة الطماطم)

كوب ونصف من مرق اللحم

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة المطحونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من السمنة أو الزيت لدهن الطاجن

طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة

في قدر عميق على نار متوسطة يسخن السمن أو الزيت ثم يضاف البصل المفروم مع التقليب حتى يذبل ويأخذ لونا ذهبيا. يضاف اللحم ويُشوح جيدًا حتى يتحول إلى اللون البني، مما يساعد في إبراز نكهته. يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والقرفة والكزبرة الجافة وورق اللورا ويقلب الخليط جيدًا. يسكب كوبان من الماء الساخن ويترك اللحم حتى ينضج جزئيًا لمدة 30 إلى 40 دقيقة على نار هادئة، ثم يصفى ويحتفظ بالمرق. في مقلاة أخرى، يسخن القليل من السمن ويُضاف الثوم المفروم ويُقلب حتى يصبح ذهبيًا. تضاف البامية وتُقلب لمدة 5 دقائق حتى تكتسب لونًا خفيفًا. تضاف معجون الطماطم والطماطم المعصورة، ثم يضاف السكر والكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل، ويترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يتكاثف. يدهن الطاجن بالقليل من السمن أو الزيت، ثم توزع طبقة من البامية بالصوص. يضاف اللحم المطهو فوق البامية، ثم يسكب مرق اللحم الساخن حتى يُغطي المكونات جزئيًا. يغطى الطاجن بورق الألمنيوم ويوضع في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180° مئوية لمدة 45 دقيقة. بعد ذلك، يزال ورق الألمنيوم ويُترك الطاجن في الفرن لمدة 10 دقائق إضافية ليأخذ سطحه لونًا ذهبيًا شهيًا.

مع اتباع هذه الوصفة البسيطة، يمكنكِ تقديم طاجن بامية باللحم بطعم لا يُقاوم يبهر جميع الضيوف. جربيه اليوم واستمتعي بمذاق شرقي أصيل يجمع بين النكهة والتغذية في طبق واحد!