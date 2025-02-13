طريقة تحضير كيكة الفراولة الهشة والاقتصادية بمذاق رائع من المنزل

إذا كنتِ ترغبين في تحضير كيكة لذيذة وسهلة بمكونات اقتصادية، فإن كيكة الفراولة الهشة هي الخيار المثالي لكِ. تتميز هذه الوصفة بقوامها الخفيف ونكهتها المنعشة التي تناسب جميع الأذواق. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضيرها خطوة بخطوة للحصول على نتيجة مثالية من مطبخكِ بكل سهولة.

كتب محمد سعد – تعد كيكة الفراولة الهشة واحدة من ألذ الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، حيث تتميز بقوامها الطري ونكهتها الغنية بالفراولة، مما يجعلها خيار مثالي لتقديمها في المناسبات العائلية أو كوجبة تحلية لذيذة بجانب الشاي أو القهوة، فسنقدم لكي طريقة تحضير كيكة الفراولة الهشة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، مع نصائح لضمان نجاحها والحصول على قوام مثالي.

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طريقة عمل كيكة الفراولة الهشة

يمكنك عمل كيكة الفراولة في المنزل بسهولة وذلك بعد إحضار المكونات الآتية:

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

كوب من السكر الأبيض الناعم

نصف كوب من الزبدة الطرية (في درجة حرارة الغرفة)

4 بيضات متوسطة الحجم

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

نصف كوب من الحليب السائل

كوب من الفراولة الطازجة المهروسة

للتزيين

كريمة مخفوقة

فراولة مقطعة شرائح

سكر بودرة (اختياري)

طريقة تحضير كيكة الفراولة الهشة

في وعاء كبير، يخفق الزبدة مع السكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وهش. يضاف البيض تدريجي، واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة. تضاف الفانيليا والفراولة المهروسة إلى الخليط ويُخفق حتى تتجانس المكونات. في وعاء آخر يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والبيكنج صودا جيدًا. يضاف الخليط الجاف إلى خليط الزبدة والسكر تدريجيًا بالتناوب مع الحليب السائل، مع التقليب برفق باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس المكونات تمامًا. يسخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية. يدهن قالب الكيك بالقليل من الزبدة ويرش بالدقيق لضمان عدم التصاق الخليط. يسكب الخليط في القالب، ويُوزع بالتساوي. يخبز في الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يُصبح لون الكيكة ذهبيًا، ويمكن اختبار النضج باستخدام عصا خشبية، فإذا خرجت نظيفة فهذا يعني أن الكيكة جاهزة. تترك الكيكة لتبرد تمامًا قبل التزيين.

تزيين كيكة الفراولة الهشة

تغطى الكيكة بطبقة من الكريمة المخفوقة وتُزين بشرائح الفراولة الطازجة.

يمكن رش القليل من السكر البودرة لإضافة لمسة جمالية.

يمكن إضافة صوص الفراولة لمزيد من النكهة.

الآن يمكنكِ تحضير كيكة الفراولة الهشة والاقتصادية بسهولة في منزلكِ والاستمتاع بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء. جربيها اليوم وأبهري الجميع بوصفة لذيذة ومميزة!