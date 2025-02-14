طريقة عمل الفول المدمس على طريقة العربات بنفس الطعم الأصيل لسحور رمضان

الفول المدمس من الأطباق الأساسية على مائدة السحور في رمضان، حيث يمنح إحساسًا بالشبع والطاقة طوال اليوم. إذا كنتِ ترغبين في تحضيره في المنزل بنفس مذاق الفول المدمس الذي تقدمه العربات، فإليكِ الطريقة الأصلية خطوة بخطوة للحصول على طعم غني وقوام مثالي.

كتب محمد سعد – يعد طبق الفول المدمس من الأطباق الأساسية في سحور شهر رمضان الكريم حيث تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تدميسه في البيت بطعم أحلى من المحلات بدلًا من شرائه يوميًا فتقوم ربات البيوت بعمله في البيت لتوفير الكثير من المال في شرائه لهذا سوف نتعرف في هذا المقال على الطريقة الصحيحة لتدميس الفول في البيت ومكونات تحضيره بالتفصيل.

إقرأ ايضاً : أبرز فوائد زبدة الفول السوداني للرجيم

مكونات تحضير الفول المدمس

لكي يتم عمل الفول المدمس في البيت والعمل على توفير الكثير من المال في شرائه يجب توفير المكونات الرئيسية لعمله والتي تتكون مما يلي:

مقدار نصف كيلو من الفول الخاص بالتدميس حجمه كبير ولونه فاتح.

نصف كوب من العدس الأصفر.

نصف كوب من الفول المدشوش.

شرائح من الليمون.

حبة من الطماطم صغيرة الحجم.

فصين من الثوم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير الفول المدمس

لكي يتم تحضير الفول المدمس في البيت وأحلى من المطاعم هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها في التدميس وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

في البداية نقوم بتنقية الفول وغسله جيدًا قبل الاستخدام.

نقوم بنقع الفول لمدة ليلة كاملة في الماء ويكون ضعف كمية الفول.

نصفي الفول من ماء النقع ونغسله جيدًا ونحضر الدماسة ونضع فيها الفول.

نضع الفول المدشوش بعد غسله جيدا ونضع الثوم وشرائح الليمون.

نقطع الطماطم إلي قطع صغيرة ونضعها وكذلك نضع العدس بعد غسله.

في كوب نضع فيه نصفه ماء ونضع الكركم والكمون ونقلبهم جيدًا ونضيفهم إلي الفول.

نضيف إلي الفول ماء مغلي حتى التغطية ونغطي الدماسة ونرفعها على نار هادئة أو نضع الشياطة تحتها.

لنجاح التدميس في البيت يفضل عدم رفع الغطاء من على الدماسة في الساعة الأولي من التسوية وبعد ذلك يتم متابعة الفول كل ربع ساعة لمتابعة الماء ويتم الإضافة كلما احتاج الأمر ذلك ويتم إضافة ماء مغلي.

يتم تسوية الفول في مدة تتراوح ما بين أربع إلي ست ساعات على الأقل.

الآن يمكنكِ تحضير الفول المدمس في المنزل بنفس الطعم الأصيل الذي اعتدتِ عليه من العربات. قدميه ساخنًا مع الطحينة أو الزيت الحار واستمتعي بسحور شهي ومغذٍ خلال شهر رمضان المبارك!