الري تُنجز المرحلة الثانية من تأهيل قناطر إدفينا لتعزيز كفاءة المياه

أعلنت وزارة الري عن استكمال المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة البنية التحتية للري. يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير المنشآت المائية الحيوية، مما يسهم في تعزيز استدامة المياه وتحسين خدمات الري.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على الري تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

إقرأ ايضاً : وزارة الري تنسق مع الزراعة لتسريع إجراءات تسليم أراضي طرح النهر

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير والري، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا.

وأكد الدكتور سويلم على إدراج أعمال تأهيل القناطر بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى.

مراحل المشروع

ووفقًا لوزارة الري فقد شملت صيانة (30) بوابة علوية، معالجة فواصل كوبرى القنطرة، ورفع كفاءة الطريق أعلى القنطرة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية تضمنت صيانة (16) بوابة علوية، (2) بوابة احتياطية، (2) ونش موازنات، صيانة ماكينات الديزل، عمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم المشاية الخلفية. وقد تم الانتهاء من هذه الأعمال بنسبة تنفيذ 100%.

كما أعلن الدكتور سويلم أنه سيتم البدء قريبًا في “المرحلة الثالثة” بناءً على نتائج الدراسة الاستشارية التي شملت دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ. تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، مما يبرز الحاجة إلى التأهيل المستمر للقنطرة.

تتضمن قناطر إدفينا عدد (46) فتحة بعرض (8) متر لكل فتحة، ويعلوها طريق بعرض (9) متر، بالإضافة إلى هويس من الدرجة الثانية بعرض (12) متر وطول (80) متر.

في الختام، يبقى الري تعلن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

ويُعد استكمال هذه المرحلة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه، حيث تستمر الجهود لتطوير البنية التحتية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية في مصر.