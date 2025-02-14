التعليم العالي تكشف عن حصاد أنشطتها الأسبوعي في تقرير جديد

أصدرت وزارة التعليم العالي تقريرًا شاملاً يسلط الضوء على أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، متضمناً مستجدات المشاريع والمبادرات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى التطورات في قطاع الجامعات والمعاهد. ويهدف التقرير إلى إبراز الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم العالي ودعم البحث العلمي.

كتب محمد سعد – في عالم يشهد تغيرات متسارعة وأحداثًا متلاحقة، تبرز الحاجة إلى متابعة الأخبار أولًا بأول لنفهم ما يجري من تطورات تؤثر على مختلف جوانب الحياة ، في هذا السياق نلقي الضوء على التعليم العالي تصدر تقريرًا حول حصاد أنشطة الوزارة خلال أسبوع ، الذي تصدّر العناوين وأثار اهتمام الجميع ،

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تواصل ، جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تقريرًا، يستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وجاءت أبرز الأنشطة كالتالي:

– ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المصري، حيث دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشروع، عبر تنظيم ندوات تعريفية بالجامعات لتوسيع فرص التطوع والمشاركة، وتوفير قاعدة بحثية متكاملة تسهم في تحقيق نتائج علمية دقيقة تخدم الأهداف البحثية والتطبيقية للمشروع.

– تفقد الدكتور أيمن عاشور جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، حيث شملت جولته عددًا من المدرجات والقاعات الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية من خلال تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأكد الوزير خلال زيارته أهمية الجامعات التكنولوجية في تأهيل الطلاب بمهارات علمية وعملية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، عبر برامج تكنولوجية تدعم تطوير قطاع الصناعة في المناطق المحيطة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة وفقًا لرؤية مصر 2030.

– في إطار زيارته لجامعة سمنود التكنولوجية، التقى الدكتور أيمن عاشور بعدد من أصحاب المصانع والشركات لمناقشة تأثير الجامعة التكنولوجية على سوق العمل، وأوضح الوزير أن هذه الجامعات تسهم في خلق فرص عمل للخريجين، وتمكين الأجيال القادمة من التعامل مع اقتصاد المستقبل، من خلال إعداد كوادر قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

– شهد الوزير توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وشركة إي آند مصر لإنشاء مختبر للاتصالات السلكية واللاسلكية بالجامعة، وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تركز على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والصناعة، مما يسهم في تقديم مستوى تعليمي متطور، ويضمن للطلاب فرصًا تعليمية متميزة من خلال برامج دراسية متوافقة مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

– استقبل الدكتور أيمن عاشور خبراء برنامج نحو إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، حيث ناقش الاجتماع أفضل الممارسات العالمية وسبل تحديد الأولويات الاستراتيجية لإنشاء الأكاديمية، إضافة إلى بحث الاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة المصري في تعزيز نجاح الأكاديمية.

– في إنجاز جديد يعكس التقدم في البحث العلمي والتصنيع الدوائي، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن نجاح الملف المصري المقدم من هيئة الشراء الموحد، ضمن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات EVMA، في الحصول على دعم المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وبناءً على ذلك، تم اختيار مصر مقرًا للمركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لمنطقة شمال إفريقيا RCCN بالشراكة مع المغرب.

في الختام، يبقى التعليم العالي تصدر تقريرًا حول حصاد أنشطة الوزارة خلال أسبوع محور اهتمام ومتابعة من الجميع حيث تتواصل التطورات وقد نعرض لكم في أوقات قادمة مزيدًا من المستجدات للمقال ،

ويؤكد التقرير التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التقدم الأكاديمي والابتكار في مختلف المجالات.