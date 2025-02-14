STC تزف أخبارًا سارة لمساهميها مع مكاسب كبيرة خلال فبراير

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن قرارات هامة لحاملي أسهمها، تتضمن مكاسب مالية كبيرة خلال شهر فبراير. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيات الشركة لتعزيز عوائد المستثمرين وتحقيق نمو مستدام في السوق المالية، مما يعكس الأداء القوي لـ STC خلال الفترة الأخيرة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن استكمالها نقل ملكية شركة “توال” إلى صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، في صفقة بلغت قيمتها 8.9 مليار ريال سعودي (2.4 مليار دولار أمريكي).

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STC تعلن أخبار هامة لحاملي أسهمها

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية STC لتعزيز مركزها المالي وتركيز جهودها على الخدمات الرقمية والابتكارات التقنية.

تفاصيل الصفقة وهيكلية الملكية الجديدة

في ديسمبر 2024، وقعت STC اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع 51% من أسهمها في شركة “توال”، المتخصصة في إدارة البنية التحتية لأبراج الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، تم دمج “توال” مع شركة “لتيس الذهبية للاستثمار”، المملوكة جزئيا للصندوق، لتشكيل كيان جديد يمتلك ويدير حوالي 30 ألف برج اتصالات في خمس دول.

بعد إتمام الصفقة، توزعت حصص الملكية في الكيان الجديد على النحو التالي:

صندوق الاستثمارات العامة: 54.38%

شركة الاتصالات السعودية (STC): 43.06%

الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز: 1.28%

شركة سلطان القابضة: 1.28%

قامت STC بضخ 128.37 مليون ريال سعودي في رأس مال الكيان الجديد للحفاظ على حصتها البالغة 43.06%.

الأثر المالي المتوقع على STC

من المتوقع أن تحقق STC مكاسب جوهرية من هذه الصفقة، ستنعكس على نتائجها المالية السنوية لعام 2024.

تعزز هذه الخطوة المركز المالي للشركة، مما يتيح لها الاستثمار بشكل أكبر في تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق ابتكاراتها التقنية.

تأثير الصفقة على أداء سهم STC في فبراير 2025

مع الإعلان عن استكمال الصفقة، يتوقع أن يشهد سهم STC تحسن في أدائه خلال فبراير 2025. قد يؤدي تعزيز المركز المالي للشركة وزيادة تركيزها على الخدمات الرقمية إلى جذب اهتمام المستثمرين، مما ينعكس إيجابا على قيمة السهم.

التوجه الاستراتيجي لـ STC والمستقبل الاستثماري

تعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية لـ STC لتعزيز مكانتها في سوق الاتصالات السعودي والإقليمي.

من خلال التركيز على الخدمات الرقمية والابتكارات التقنية، تسعى الشركة إلى تلبية احتياجات عملائها المتزايدة وتعزيز تنافسيتها في السوق.

بالنسبة للمستثمرين، ينصح بمتابعة أداء سهم STC خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة التطورات المالية والاستراتيجية للشركة. قد توفر هذه الصفقة فرص استثمارية واعدة، خاصة مع التوقعات الإيجابية لأداء الشركة في المستقبل.

وتعزز هذه الأخبار ثقة المستثمرين في سهم STC، حيث تواصل الشركة تحقيق نجاحات مالية واستراتيجية تسهم في زيادة العوائد وتحقيق مكاسب طويلة الأجل للمساهمين.