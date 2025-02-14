إعلان هام من صندوق الاستثمارات العامة يدفع أسهم هذه الشركة للصعود في تاسي

شهدت إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تاسي) ارتفاعًا ملحوظًا في أسهمها بعد إعلان هام صادر عن صندوق الاستثمارات العامة. ويأتي هذا الصعود وسط توقعات إيجابية حول تأثير القرار على مستقبل الشركة، ما عزز ثقة المستثمرين وزاد من حجم التداول على السهم.

كتب محمد سعد – يواصل صندوق الاستثمارات العامة جهوده في دعم وتعزيز القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، حيث أعلن اليوم عن استحواذه على حصة تبلغ 30% من شركة “مصدر لمواد البناء”، إحدى الشركات الرائدة محليا في مجال تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة، مما يعكس التزام الصندوق بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.

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خبر هام من صندوق الاستثمارات

يهدف هذا الاستثمار إلى تمكين شركة “مصدر” من تحقيق تحول تقني رقمي شامل يساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.

ومن خلال هذا الدعم، ستتمكن الشركة من تعزيز خدماتها وتوسيع عملياتها التجارية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية جديدة تعزز من دور الموردين والشركات المحلية في تلبية الطلب المتزايد على مواد البناء والتشييد في المملكة.

التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية

أحد أبرز الجوانب التي يركز عليها صندوق الاستثمارات العامة في هذا الاستثمار هو التحول الرقمي، حيث ستتمكن “مصدر” من الاستفادة من أحدث الحلول التقنية لرفع مستوى الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يتيح توفير تجربة متطورة وأكثر سهولة للعملاء.

كما أن التحول الرقمي يسهم في تسريع عمليات التوريد وإدارة المخزون بكفاءة أعلى، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أكثر سلاسة وفعالية.

أهمية الاستثمار في قطاع مواد البناء والتشييد

يعتبر قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الاستراتيجية التي يركز عليها صندوق الاستثمارات العامة ضمن خططه الاستثمارية لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأوضح أحمد الغامدي، مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – صندوق الاستثمارات العامة، أن الاستثمار في “مصدر” يعزز سلاسل الإمداد المحلية، مما يدعم تنمية إمكانيات القطاع وتطوير شبكات متاجر مواد البناء وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

يعد هذا الاستثمار جزءًا من رؤية الصندوق لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، حيث يسعى إلى تمكين الشركات المحلية من النمو والمنافسة على نطاق أوسع.

ومن خلال دعم “مصدر”، يساهم الصندوق في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير القطاعات الاستراتيجية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر دعم الشركات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية.

نحو مستقبل أكثر تطور في قطاع البناء والتشييد

يعكس استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 30% من “مصدر” خطوة مهمة نحو تحقيق تحول نوعي في قطاع البناء والتشييد، حيث سيمكن الشركة من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي وتوسيع عملياتها بشكل مستدام.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة “مصدر” كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، مما يفتح الباب أمام مزيد من الشراكات والتطورات المستقبلية في قطاع البناء في المملكة.

ويؤكد هذا التطور أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم الاقتصاد السعودي، حيث تسهم قراراته الاستراتيجية في تحفيز نمو الشركات المدرجة وتعزيز جاذبية السوق المالية.