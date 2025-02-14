التعليم تكشف عدد الأيام المتبقية لإجازة الشتاء ونهاية اختبارات الفصل الثاني

أعلنت وزارة التعليم عن المدة المتبقية على بداية إجازة الشتاء ونهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور لهذه الفترة المهمة. وتأتي هذه الإجازة ضمن التقويم الدراسي المعتمد، الذي يحدد مواعيد الفصول الدراسية والاختبارات والإجازات الرسمية للعام الحالي.

كتب محمد سعد – مع دخول الفصل الدراسي الثاني مراحله الأخيرة في المملكة العربية السعودية، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمواعيد الاختبارات النهائية، إذ تشكل هذه المرحلة نقطة حاسمة في تحديد مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ومدى استعدادهم لاجتياز المرحلة القادمة بنجاح.

إقرأ ايضاً : حقيقة تعليق الدراسة في رمضان 1446 بالسعودية: وزارة التعليم تكشف التفاصيل

التعليم تحدد كم يوم باقي لبداية إجازة الشتاء

في هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الثاني من العام 1446هـ، حيث تم تحديد موعد بدء الاختبارات النهائية ليكون يوم الأحد 16 فبراير 2025 ميلادي، الموافق 17 شعبان 1446 هجري، وهو التاريخ الذي ينتظره الطلاب بفارغ الصبر، حيث بدأ العد التنازلي لمرحلة الاستعداد النهائي للمذاكرة والمراجعة.

التزام المدارس بمواعيد الامتحانات مع احتمالية تعديلات وفق ظروف كل منطقة

أكدت وزارة التعليم أن جميع المدارس الحكومية والخاصة ستلتزم بهذا الجدول الزمني المحدد، إلا أنه قد يتم إجراء تعديلات طفيفة على المواعيد بناء على الظروف المحلية لكل منطقة، أو في حال صدور أي قرارات رسمية جديدة من الجهات المختصة.

هذا الإعلان يضع الطلاب أمام مرحلة مكثفة من الاستعداد، حيث يحرص الجميع على تحقيق أفضل النتائج والاستفادة القصوى من الفترة المتبقية قبل بدء الامتحانات.

كم تبقى على بداية الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1446؟

وفقًا للتقويم الدراسي الرسمي، فإن العد التنازلي للاختبارات النهائية قد بدأ بالفعل، ولم يتبقَّ سوى أيام قليلة قبل انطلاقها، مما يعني أن الطلاب بحاجة إلى تكثيف جهودهم الدراسية، والتركيز على المراجعة النهائية لضمان تحقيق التفوق والنجاح.

وتشهد هذه الفترة زيادة ملحوظة في الاستعدادات، سواء من خلال المذاكرة الفردية، أو المراجعات الجماعية، أو الاستعانة بالمصادر التعليمية المختلفة التي تساعدهم على تعزيز فهمهم للمقررات الدراسية.

متى ينتهي الفصل الدراسي الثاني 1446؟ وموعد بداية الإجازة القصيرة

بعد انتهاء الاختبارات النهائية، سيصل الفصل الدراسي الثاني إلى نهايته رسميًا يوم الخميس 20 فبراير 2025 ميلادي، الموافق 21 شعبان 1446 هجري، وهو الموعد الذي ينتظره الطلاب للحصول على إجازة قصيرة قبل استئناف الدراسة من جديد.

وتعد هذه الإجازة بمثابة فترة استراحة ضرورية بعد مرحلة الامتحانات المجهدة، حيث تمنح الطلاب فرصة لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة استعدادًا للفصل الدراسي الثالث.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1446 في السعودية ومتى تبدأ إجازة عيد الفطر؟

بحسب التقويم الدراسي الرسمي، فإن الفصل الدراسي الثالث سيبدأ مباشرة بعد انتهاء الإجازة القصيرة، حيث تم تحديد موعد استئناف الدراسة ليكون يوم الأحد 2 مارس 2025 ميلادي، الموافق 2 رمضان 1446 هجري.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، قد تشهد العملية الدراسية بعض التعديلات في أوقات الدوام بما يتناسب مع الأجواء الروحانية لهذا الشهر الكريم.

وفيما يتعلق بـ إجازة عيد الفطر 1446، فقد حددت الوزارة موعدها لتبدأ من يوم الخميس 20 مارس 2025 ميلادي، الموافق 20 رمضان 1446 هجري، ما يمنح الطلاب فترة راحة خلال أواخر الشهر الفضيل.

أما موعد نهاية الفصل الدراسي الثالث، فمن المقرر أن يكون يوم الأحد 6 أبريل 2025 ميلادي، الموافق 6 شوال 1446 هجري، ليكون بذلك ختام العام الدراسي الذي تخللته ثلاث فصول دراسية متكاملة.

أهمية هذه المرحلة للطلاب وأبرز النصائح للاستعداد الجيد للاختبارات النهائية

مع اقتراب موعد الاختبارات، يوصي الخبراء التربويون والمعلمون الطلاب باتباع استراتيجيات فعالة للمذاكرة، تشمل تنظيم الوقت، التركيز على النقاط الأساسية، حل نماذج اختبارات سابقة، وتخصيص وقت كافٍ للراحة، مما يساهم في تعزيز الأداء وتحقيق أفضل النتائج.

كما ينصح أولياء الأمور بتقديم الدعم اللازم لأبنائهم خلال هذه الفترة، من خلال خلق بيئة مناسبة للدراسة، وتحفيزهم على مراجعة المواد بانتظام، والتشجيع على التوازن بين المذاكرة والراحة لضمان أقصى استفادة ممكنة من هذه المرحلة المهمة.

ومع اقتراب موعد الإجازة، تواصل المدارس والجهات التعليمية استعداداتها لضمان انتهاء الاختبارات بسلاسة، مما يتيح للطلاب فترة راحة قبل بدء الفصل الدراسي الجديد.