أبناء سليمان الراجحي يكشفون عن ثلاثة مشاريع ضخمة تُحدث تحولًا في السعودية

أعلن أبناء رجل الأعمال الراحل سليمان الراجحي عن إطلاق ثلاثة مشاريع استثمارية كبرى من شأنها إحداث تغيير جذري في المشهد الاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية. هذه المشاريع تأتي في إطار دعم رؤية 2030 وتعزيز التنمية المستدامة، ما يعكس التزام العائلة بمواصلة مسيرة العطاء والابتكار في مختلف القطاعات.

كتب محمد سعد – في إطار مساعيهم المستمرة لتعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مجالات الاستثمار، أعلن أبناء الشيخ سليمان الراجحي، مؤسس مصرف الراجحي، عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة تهدف إلى تقديم تجارب فريدة ومبتكرة في السوق السعودي.

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3 مشاريع تغير شكل السعودية للأبد

تشمل هذه المشاريع سلسلة مقاهي “هاف مليون” (Half Million)، وعطور “ماتش” (Match)، ومطاعم “مضغوط بيتنا”.

سلسلة مقاهي “هاف مليون” (Half Million)

تعد “هاف مليون” من أبرز سلاسل المقاهي الناشئة في المملكة العربية السعودية، حيث أسسها عبد الله الراجحي بهدف تقديم تجربة قهوة مميزة تجمع بين الجودة والسرعة.

تميزت السلسلة بتقديم مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى الحلويات والوجبات الخفيفة، مع التركيز على تقديم خدمة سريعة وفعّالة تلبي احتياجات العملاء.

وقد شهدت السلسلة توسعًا سريعًا، حيث افتتحت عدة فروع في مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة، مما يعكس نجاحها وإقبال العملاء عليها.

عطور “ماتش” (Match)

تُعتبر “ماتش” علامة تجارية سعودية متخصصة في مجال العطور، أسسها أبناء الراجحي لتقديم مجموعة متنوعة من العطور الفاخرة التي تجمع بين الأصالة والحداثة.

تتميز “ماتش” بتقديم تشكيلة من العطور الرجالية والنسائية المستوحاة من الثقافة العربية والغربية، مع التركيز على استخدام مكونات عالية الجودة وتصاميم أنيقة تعكس الذوق الرفيع.

تهدف العلامة إلى تلبية احتياجات العملاء الباحثين عن التميز والفخامة في عالم العطور.

مطاعم “مضغوط بيتنا”

في مجال المطاعم، أطلق أبناء الراجحي سلسلة مطاعم “مضغوط بيتنا”، التي تقدم وجبة “المضغوط” الشهيرة، وهي طبق تقليدي في المطبخ السعودي يتكون من الأرز واللحم المطهو ببطء مع التوابل.

تهدف السلسلة إلى تقديم هذا الطبق بلمسة عصرية، مع الحفاظ على النكهات الأصيلة والجودة العالية.

تسعى “مضغوط بيتنا” إلى توفير تجربة طعام سعودية أصيلة في بيئة مريحة وعائلية، مع التركيز على تقديم خدمة مميزة وأسعار مناسبة.

من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الثلاثة في تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال المحلية.

ففي قطاع المقاهي، تعد “هاف مليون” إضافة قوية للسوق المحلي، حيث تقدم تجربة قهوة سريعة وعالية الجودة تلبي احتياجات الشباب والعائلات على حد سواء.

أما في مجال العطور، فإن “ماتش” تسهم في تعزيز صناعة العطور المحلية وتقديم منتجات تنافسية تضاهي العلامات العالمية.

وفي قطاع المطاعم، تقدم “مضغوط بيتنا” تجربة طعام سعودية أصيلة، مما يدعم قطاع السياحة ويعزز من انتشار المطبخ السعودي.

تجدر الإشارة إلى أن أبناء الشيخ سليمان الراجحي قد أثبتوا قدرتهم على الابتكار والتطوير في مجالات متعددة، مما يعكس التزامهم بدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

من خلال هذه المشاريع، يسعى أبناء الراجحي إلى تقديم قيمة مضافة للسوق السعودي وتلبية احتياجات المستهلكين المتنوعة، مع التركيز على الجودة والابتكار في تقديم المنتجات والخدمات.

من المتوقع أن تترك هذه المشاريع بصمة دائمة على الاقتصاد السعودي، وتسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.