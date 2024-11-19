شكرا لاهتمامكم بخبر عن “تسلية ممتعة لأولادك”.. استقبل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات والعرب سات بأعلى جودة 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد قناة كرتون نتورك (Cartoon Network) واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في عرض برامج وأفلام الرسومات المتحركة، بالإضافة انها تقدم القناة محتوى ترفيهي وتعليمي يجمع بين المتعة والفائدة، مما يجعلها مفضلة للآباء والأمهات الذين يبحثون عن محتوي جيد يتناسب الأطفال والعائلات في العالم العربي.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على الأقمار الصناعية

لضمان استقبال القناة بجودة عالية وبدون تشويش وبأعلى جودة، يجب ضبط جهاز الاستقبال على الترددات الصحيحة، فيما يلي تفاصيل تردد قناة كرتون نتورك على القمر الصناعي نايل سات:

على القمر الصناعي نايل سات (Nilesat)

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 5/6

على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11747 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط تردد قناة كرتون نتورك

لإضافة القناة إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك، هناك عدة خطوات لابد من اتباعها وهيا كالتالى:

فى البداية عليك الدخول إلى قائمة الإعدادات من خلال جهاز التحكم عن بعد اضغط على زر “القائمة” أو “Menu”.

اختيار إعدادات التركيب “التركيب” أو “Installation” من القائمة.

اختر “البحث اليدوي”.

إدخال بيانات التردد ” النايل سات او العرب سات” التى ذكرناها لكم.

بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، اضغط على زر “بحث” أو “Search”.

بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة كرتون نتورك في قائمة القنوات الجديدة.

احفظ الإعدادات بالضغط على “موافق” أو “OK”.

أبرز برامج قناة كرتون نتورك

تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية المحببة لدي الأطفال والكبار أيضا والتى منها مايلى:

عالم غامبول المدهش.

وقت المغامرة.

بن 10.

الدببة الثلاثة.

فتيات القوة.

العم جدو.

أبطال التايتنز انطلقوا!.

ستيفن البطل.

كلارنس.

مميزات مشاهدة قناة كرتون نتورك

تعددة مميزات الاستمتاع بقناة نتورك للكرتون فهيا تقدم محتوى آمن ومناسب للأطفال بالإضافة انها تلتزم القناة بمعايير المحتوى المناسب لجميع الأعمار ومميزات أخري مثل: