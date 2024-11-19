نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الموز يغذي ويفتح البشرة ويقضي على التجاعيد المبكرة في المقال التالي

كتب محمد سعد – كريم الموز كريم طبيعي رائع يغذي البشرة ويمنحها الجاذبية والنعومة، ويجعلها ناصعة البياض ويزيل التجاعيد والاسمرار مهما كان العمر، ويخلص الجسم من البقع الداكنة ويساعد على توحيد لون البشرة، وهو من أكثر أنواع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة وحيوية البشرة، لأنه يتسرب داخل خلايا البشرة بشكل رائع مما يجعل البشرة رطبة وناعمة، كما يساعد على مكافحة حب الشباب والبكتيريا المسببة لظهور حب الشباب، وسوف نتعرف من خلال موقع الكويت الإخباري، على طريقة عمل كريم الموز السحري لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الموز

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

حبة من الموز.

كوب من الماء.

ملعقة من النشا.

ثلاث نقاط من زيت الزيتون.

ثلاث نقاط من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الموز بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقطيع حبة الموز ونضعها في إناء ونضيف إليها الماء. نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الموز دائب. نرفع الوعاء عن النار ويترك جانباً حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الزيوت والنشا. نخفق الخليط في الخلاط الكهربائي مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في علبة نظيفة ونضعه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يتماسك. نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ويجفف جيداً. ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي ويدلك برفق ويترك لمدة ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق. يفضل استخدام الكريم على الوجه مرتين يومياً حتى نحصل على بشرة نضرة وناعمة.

فوائد كريم الموز

يمتلك الموز خصائص قوية تجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –