جامعة عجمان تعلن عن توفر 41 وظيفة أكاديمية وإدارية لهذه التخصصات

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عدن – كتب محمد سعد – لأعلنت جامعة عجمان، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية: لثقجك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة
- أستاذ مشارك/مساعد في تحليل البيانات .
- مسؤول أول للفعالية المؤسسية (للمواطنين الإماراتيين فقط).
- مدير المكتب (يفضل للمواطنين الإماراتيين).
- أستاذ مشارك/كامل في التسويق – كلية إدارة الأعمال.
- أستاذ مساعد/مشارك في المالية – كلية إدارة الأعمال.
- منسق الميزانية (للمواطنين الإماراتيين فقط).
- مساعد مدرس / مدرس (مواطن إماراتي).
- أستاذ مساعد / باحث مشارك (مركز أبحاث البيئة المبنية الصحية والمستدامة).
- أستاذ مساعد / مشارك في الرياضيات التطبيقية – كلية العلوم الإنسانية والعلوم.
- محاضر / أستاذ مساعد / مشارك – التصميم الداخلي – كلية العمارة والفنون والتصميم.
- أستاذ مساعد / مشارك في الهندسة الميكانيكية – كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
- أستاذ مشارك / مساعد في نظم المعلومات – كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.
- سكرتير (مواطن إماراتي).
- أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في علم الأحياء الدقيقة – كلية الطب.
- أستاذ مساعد / أستاذ مشارك في الصحة العامة وعلم الأوبئة وطب المجتمع – كلية الطب.
- أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات (مواطن إماراتي).
- أستاذ مساعد في علم الأمراض – كلية الطب.
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