زيادة رواتب المواطنين لشهر نوفمبر بمناسبة اليوم الوطني العماني 2024 .. ماهي الحقيقة

عدن – كتب محمد سعد – مع اقتراب اليوم الوطني العماني 2024 الذي يحتفل به في الثامن عشر من نوفمبر، انتشرت شائعات حول صدور مرسوم سلطاني ينص على زيادة رواتب الموظفين في سلطنة عمان تزامنًا مع هذه المناسبة الوطنية، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إمكانية زيادة الرواتب بناءً على مرسوم من السلطان هيثم بن طارق، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين في السلطنة يدضسد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة زيادة الرواتب في سلطنة عمان

توضيحًا لما يتم تداوله، أكدت الجهات المسئولة في السلطنة أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول زيادة الرواتب، موضحة أن الرواتب ستصرف كما هي دون أي تغيير في هذا الشهر، وقد أفادت المصادر الرسمية أن مثل هذا القرار يتطلب توجيهًا رسميًا من القيادة العليا، ولم يصدر أي مرسوم بهذا الشأن، كما دعت الجهات الرسمية المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة توخي الحذر عند تداول الأخبار غير المؤكدة.

اليوم الوطني العماني 2024 وأهميته

يحتفل العمانيون باليوم الوطني العُماني في الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، والذي يصادف هذا العام يوم الإثنين، يعتبر هذا اليوم مناسبة هامة في تاريخ عمان، حيث يجسد ذكرى التحرر من مملكة البرتغال وتأسيس السيادة العُمانية المستقلة التي استمرت وتطورت حتى اليوم، يشمل الاحتفال باليوم الوطني إجازة رسمية لكافة العاملين في السلطنة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، بالإضافة إلى الطلاب في المدارس والجامعات، باستثناء بعض الفئات الضرورية التي تستمر في العمل لضمان استمرار الخدمات الأساسية.

تفاصيل إجازة اليوم الوطني العماني 2024

من المتوقع أن تعلن وزارة العمل في سلطنة عمان خلال الأيام القادمة تفاصيل إجازة اليوم الوطني، وبيان ما إذا كان يوم الثلاثاء الذي يلي اليوم الوطني سيشمل الإجازة الرسمية أيضًا، حيث يبقى على هذه المناسبة سوى تسعة أيام فقط، يعد اليوم الوطني العُماني فرصة للاحتفال بإنجازات السلطنة واستعراض مراحل التطور التي وصلت إليها بقيادة السلطان هيثم بن طارق