سارعوا بالتقديم : وظائف مؤسسة قطر الخيرية برواتب مجزية للقطريين وغيرهم

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت مؤسسة قطر الخيرية عن توافر فرص شاغرة للعمل في مجالات متنوعة و الوظائف متاحة للقطريين ثهثغك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

والأجانب المقيمين في قطر في إطار الشروط التالية:

وظائف في قطر 1 . أخصائي برمجيات أول (Senior Software Specialist) المهام: تحليل وتصميم وتقييم وصيانة أنظمة المعلومات والبنى التقنية.

تقديم الدعم التقني للمستخدمين وإدارة طلبات الخدمة والتنسيق مع الموردين الخارجيين. تنفيذ سياسات وإجراءات الأمن في مستوى التطبيقات. المتطلبات: درجة متقدمة في علوم الكمبيوتر أو مجال ذو صلة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في دعم وتطوير الأنظمة البرمجية وفق معايير SDLC وITIL وPMI.

مهارات قوية في إدارة المشاريع والتواصل مع الأطراف ذات الصلة. متوسط الأجر الشهري: 25,000 ريال قطري 2. أخصائي حفظ بيئي (Conservation Specialist) المهام: الحفاظ على البيئة وتنفيذ برامج الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. تقديم استشارات حول أفضل ممارسات الحفظ البيئي وتعزيز الوعي البيئي.

التعاون مع فرق العمل لتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة. المتطلبات: شهادة في العلوم البيئية أو مجال ذو صلة. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الحفظ البيئي وإدارة الموارد الطبيعية. القدرة على البحث والتحليل وتقديم توصيات مستدامة. متوسط الأجر الشهري: 27,000 ريال قطري

3. مدير المجموعات المميزة (Director of Distinctive Collections) المهام: إدارة وتطوير المجموعات الخاصة وضمان الحفاظ على المواد الثقافية والتاريخية. الإشراف على عمليات الأرشفة وتطوير خطط العرض والحفظ. التعاون مع فرق العمل والأكاديميين لتعزيز المحتوى وتوفير الوصول للمجموعات.