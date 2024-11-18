شكرا لاهتمامكم بخبر عن عروض نون الكبيرة .. سعر iPhone 13 Pro Max سعة 1 تيرا بالتقسيط وخصم 5409 ريال على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تواصل نون السعودية تقديم عروضها المميزة، حيث تتيح للعملاء فرصة الحصول على جوال iPhone 13 Pro Max بسعة 1 تيرا بخصم يصل إلى 62% ويشمل العرض خيارات تقسيط مريحة تتيح للمشترين توزيع تكلفة الشراء على فترة زمنية تتناسب مع ميزانيتهم وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل الخصم، خيارات التقسيط، وأهم مواصفات الهاتف.

iPhone 13 Pro Max

تقدم نون السعودية عرضًا لا يفوت على جوال iPhone 13 Pro Max، حيث يُباع بسعر مخفض يبلغ 3190 ريال سعودي بعد خصم قدره 5409 ريال سعودي، أي بنسبة 62% من السعر الأصلي الذي يبلغ 8599 ريال سعودي.

العرض يشمل أيضًا خيارات تقسيط مريحة، حيث يمكن للمشترين اختيار التقسيط عبر البنوك السعودية على 12 شهرًا بتكلفة شهرية قدرها 266 ريال سعودي كما يمكن تقسيط المبلغ عبر شركات التمويل مثل تابي وتمارا على 4 أشهر بدون أي رسوم أو فوائد، بمعدل قسط شهري يبلغ 797.50 ريال سعودي.

يتميز جوال iPhone 13 Pro Max بمواصفات تقنية متقدمة تشمل معالج A15 Bionic، ذاكرة داخلية سعة 1 تيرا وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت والكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل وSL 3D، بينما الكاميرا الخلفية رباعية تشمل مستشعرات بدقة 12 ميجا بكسل مع قدرات زوم وتصوير واسع، بالإضافة إلى مستشعر TOF 3D للعزل.

الهاتف مزود بشاشة Super Retina XDR OLED بحجم 6.7 بوصة، ويعمل بنظام iOS15 والبطارية تأتي بسعة 4373 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.