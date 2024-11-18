رسوم تجديد الاقامة مهنة عامل .. وما هي شروط المطلوبة للتجديد

عدن – كتب محمد سعد – تشكل رسوم تجديد الإقامة لمهنة العامل في المملكة العربية السعودية موضوعًا ذا أهمية كبيرة للعمالة الوافدة وأصحاب العمل، إذ تعتبر جزءًا من التكاليف التي يجب تغطيتها سنويًا للحفاظ على الوضع القانوني للعمالة ومع تزايد أعداد العاملين الأجانب في مختلف القطاعات، أصبحت هذه الرسوم مسألة ملحّة ترتبط بضمان تنظيم سوق العمل وتوفير بيئة عمل مستدامة تلتزم بقوانين المملكة.

رسوم تجديد الإقامة

تعد رسوم تجديد الإقامة من الاعتبارات الرئيسية التي يتعين على العامل وصاحب العمل أخذها بعين الاعتبار ووفقًا لوزارة الموارد البشرية، تبلغ الرسوم السنوية 9600 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 26.5 ريال يوميًا.

ويمكن للعامل سداد هذه الرسوم إما شهريًا أو سنويًا حسب اختياره، مما يتيح مرونة في دفع الرسوم التي تشكل جزءًا من التزامات العامل أو جهة عمله لضمان استمرارية الإقامة بشكل قانوني.

شروط تجديد إقامة العامل

لتجديد إقامة العامل في المؤسسات الفردية هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة لتسهيل العملية، مع ضمان تنظيم العمالة الوافدة وضمان سلامتها الصحية والقانونية خلال فترة إقامتها في المملكة وتشمل هذه الشروط: