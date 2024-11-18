نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قانون هروب العاملات في سلطنة عمان 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – في خطوة هامة لتحسين سوق العمل وتنظيمه، أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان اللائحة التنظيمية المتعلقة بالإبلاغ عن هروب القوى العاملة الوافدة وتركهم أعمالهم ويأتي هذا القرار ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا للإجراءات المتعلقة بالعمالة الأجنبية التي تترك وظائفها بدون إذن، بالإضافة إلى توضيح الحقوق والواجبات التي تخص كل من العامل وصاحب العمل من خلال هذه الإجراءات، تهدف سلطنة عمان إلى ضبط سوق العمل وضمان استقرار القطاع العمالي.

قانون هروب العاملات في سلطنة عمان

في إطار جهود سلطنة عمان لتنظيم سوق العمل وتقليص المشكلات المرتبطة بالعمالة الوافدة، أصدرت وزارة العمل اللائحة التنظيمية الخاصة بالإبلاغ عن هروب القوى العاملة الوافدة وقرار الوزاري رقم 270 لعام 2018 جاء ليحدد بشكل واضح الإجراءات القانونية المتبعة عندما يغادر العامل الأجنبي مكان عمله دون إذن، ويعرض تفاصيل مهمة حول كيفية تسجيل بلاغات الهروب، وكذلك العق

ووفقًا للقرار الوزاري يطلب من أصحاب الأعمال في حال هروب أي عامل من مكان عمله، الإبلاغ عن الحادثة عبر الأنظمة الرسمية للوزارة وتشمل الإجراءات المتعلقة بالبلاغات تقديم التفاصيل اللازمة حول العامل، مثل رقم الإقامة، المهنة، وتاريخ مغادرته للعمل، بالإضافة إلى تقديم المستندات المطلوبة وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق صاحب العمل من الخسائر الناتجة عن الهروب غير المصرح به، وضمان حقوق العامل في التعامل القانوني السليم.

كما يتضمن القرار تحديد عقوبات صارمة ضد العمال الذين يتركون وظائفهم دون إذن مسبق، حيث تتراوح العقوبات من فرض غرامات مالية على العامل أو ترحيله إلى بلاده، بالإضافة إلى منع العامل من العودة للعمل في سلطنة عمان لمدة قد تمتد عدة سنوات.

وبات المترتبة على هذا الفعل.