الرئيسية أخبار الخليج العربي
أخبار الخليج العربي

جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان

جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان
جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان ومن خلاله يتم تحديد درجة تعيين المتقدم، وفقًًا للمؤهل الخاص به، وفي هذا السياق يتم الاعتماد على قانون الخدمة المدنية، هذا القانون الصادر بأمر سلطاني، ونوهت الوزارة أن الرواتب تختلف باختلاف الدرجات المحددة للشهادات المهنية أو الشهادات الدراسية كشهادة البكالوريوس، الدكتوراه أو الدبلوم وما يعادلهم، وأضافت أن الجدول أيضًا يتضمن حاملي شهادة التدريب المهني، والتعليم التقني، وكلية السياحة عمان.

جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان

تختلف رواتب الخدمة المدنية من موظف لآخر وفقًا للدرجات، ويظهر هذا واضحًا من خلال جدول الدرجات الخدمة المدنية سلطنة عمان وهو كالتالي:

الدرجة

الراتب (بالريال العماني)

الأولى

2600

الثانية

1950

الثالثة

1500

الرابعة

1260

الخامسة

1080

السادسة

950

السابعة

830

الثامنة

730

التاسع

550

العاشرة

460

الحادية عشر

400

الثانية عشر

360

الثالثة عشر

310

الرابعة عشر

270

الخامسة عشر

250

السادسة عشر

230

السابعة عشر

200

الثامنة عشر

170

جدول علاوات الخدمة المدنية 1444

أعلنت أيضًا وزارة الخدمة المدنية سلطنة عمان عن علاوات الخدمة المدنية وفقًا للدرجات، ويظهر هذا واضحًا من خلال الجدول التالي:

موقع الخدمة المدنية

وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان تلك المؤسسة الحكومية المعنية بكافة أمور موظفين القطاع الحكومي، تسعى بصورة مستمرة لتطوير خدماتها، وللرد على استفسارات جميع المواطنين وذلك من خلال موقع الخدمة المدنية الرسمي، قدمت فرصة التواصل عبر عدة قنوات، فيحق لك التواصل على رقم الخدمة المدنية 9682493122 أو عبر البريد الإلكتروني.

كم قيمة بدل السكن والكهرباء لموظفي الدرجة الأولى؟

يتم منح بدل سكن بقيمة 600 ريال عماني، وبدل كهرباء بقيمة 60 ريال لموظفي الدرجة الأولى.

هل هناك بدل انتقال لموظفين الخدمة المدنية؟

أعلنت الوزارة عن منح بدل انتقال للموظفين تبدأ من 30 حتى 390 ريال عماني.

شارك
السابق
عاجل .. الإمارات تنهي فترة السماح للزوار والمقيمين بشكل نهائي وتطالبهم بالمغادرة في الحال
التالي
عااجل مرسوم سلطاني هام لجميع السكان في سلطنة عمان بشأن هذا الامر الهام .. اليكم التفاصيل