نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل من الإدارة العامة لتعليم في السعودية منطقة عسير .. اعتماد مواعيد الدوام الشتوي لمدارس المنطقة بدءا من هذا الموعد في المقال التالي

كتب محمد سعد – تم الإعلان من قبل الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن اعتماد مواعيد الدوام الشتوي الجديدة والتي سيتم تطبيقها على جميع المدارس الحكومية والأهلية التابعة لها، و وفقا لما صدر عن الإدارة فإن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد، ويأتي هذا التغيير في إطار تنظيم أوقات الدوام المدرسي بما يتناسب مع أجواء فصل الشتاء، بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات وضمان راحتهم في ظل التغيرات المناخية زفناط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإدارة العامة تحدد مواعيد الدوام الشتوي لمدارس منطقة عسير

الإدارة العامة للتعليم تقوم بتحديد مواعيد الدوام الشتوي لمدارس منطقة عسير والتي سيتم تطبيقها في جميع المدارس الأهلية والحكومية:

ومن المتوقع أن يلتزم جميع المدارس بتنفيذ هذه المواعيد المحددة بما يسهم في تحقيق سير العملية التعليمية بشكلٍ انسيابي وفعال.

و أعلنت إدارة تعليم المنطقة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة صباحا على أن تفتتح الحصة الدراسية الأولى عند الساعة السابعة والنصف صباحا.

وشددت الإدارة على أهمية التزام الطلاب بالحضور المبكر نظرا لما يترتب على ذلك من فوائد تربوية وتعليمية متعددة، وأن الحضور المبكر يساهم في تهيئة الطلاب نفسيا وجسديا لبداية يوم دراسي مليء بالنشاط والحيوية.

إعلان الإدارة العامة للتعليم عن مواعيد الدوام الشتوي

أوضحت الإدارة أن الانضباط في الحضور لا يقتصر فقط على تحقيق النجاح الأكاديمي، بل يتجاوز ذلك إلى تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، مثل احترام الوقت والالتزام بالمواعيد، وهي صفات أساسية للحياة العملية والمجتمعية في المستقبل: