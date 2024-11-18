شكرا لاهتمامكم بخبر عن ابتداء من اليوم .. الارصاد الجوية السعودية تحذر من أمطار رعدية غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة ويستمر سوء حالة الطقس الي هذا التاريخ .. خذوا حذركم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم (الإثنين) حتى الجمعة القادم ااضدي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة تشمل العاصمة المقدسة والجموم والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير وجازان والباحة).

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق. وتشهد رياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ18 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والليث وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا خفيفة على أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.

ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الأربعاء.