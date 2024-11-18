نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنوان الفخامة والقوة .. مواصفات كيا تاسمان kia tasman 2025 أول سيارة بيك آب كورية في السعودية في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعلن معرض جدة للسيارات عن إطلاق أول سيارة كورية من نوع بيك آب وهي سيارة كيا تاسمان 2025 بالسعودية، حيث جاءت هذه السيارة بشكل جديد كليا وبشخصية وحشية حتى تتناسب مع الطرق الوعرة بمختلف أنواعها، كما أنه تم صنعها خصيصا لمناسبة جميع أنواع ظروف القيادة الصعبة اتنصي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أول سيارة بيك آب كورية في السعودية كيا تاسمان 2025

شهد مؤخرًا معرض جدة للسيارات إطلاق أول سيارة كورية بيك آب وهي سيارة كيا تاسمان 2025، كما أنه من المتوقع أن تغير هذه السيارة قواعد المنافسة بالكامل، حيث صنعت بشخصية وحشية لمناسبة الطرق الوعرة وظروف القيادة الصعبة التي تعرف بها دول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية.

كما تميزت السيارة أنها تتمتع بمجموعة مثالية من التقنيات المتطورة والتكنولوجية التي تعمل على تعزيز الرفاهية والراحة والقيادة الآمنة، بالإضافة إلى أنها جاءت مع لغة تصميم تعكس بشكل كبير الصلابة والأداء القوي الذي توفره حتى في ظروف القيادة القاسية.

هيكل خارجي قوي

فهي تتمتع بهيكل خارجي ضخم وواجهة أمامية هجومية نتيجة عن الشبك الأمامي الأسود القادم مع تصميم الأعمدة الرأسية، بالإضافة إلى المصابيح الأمامية ذات التصميم الحاد، مما أدى إلى تعزيز النظرة الهجومية في السيارة، والمصابيح الأمامية والخلفية متوفرة بها مع تقنية ليد، أما عن المرايا الجانبية فجاءت كهربائية مع قضبان أعلى السقف، والسيارة ترتكز على جنوط بحجم 17/18 بوصة.

تم تزويد مجموعة من التقنيات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، مثل باقة من الأنظمة التي تعمل على مساعدة السائق بشكل تفاعلي، هناك شاشة بانورامية مع نظام صوتي مقدم من هارمن كاردن ب 8 سماعات، بالإضافة إلى مخرج الكهرباء بقوة 240 فولت.