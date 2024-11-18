هام .. منحة جامعة حمد بن خليفة 2024 في قطر | التسجيل مجاني

عدن – كتب محمد سعد – أفضل منحة دراسية في قطر هي منحة جامعة حمد بن خليفة 2024 في قطر الممولة بالكامل وتشمل راتب شهري ورسوم الدراسة والإقامة وتذاكر السفر وراتب شهري! حكصقن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

من خلال المنصة العالمية «منح حول العالم» نُصنف هذه المنحة كواحدة من أهم المنح التي تدعمها مؤسسة قطر. ماذا تنتظر؟ تم فتح باب القبول شهر أكتوبر 2023، لذلك تعرف علي الشروط والمميزات وكيفية التقديم للقبول في منحة جامعة حمد بن خليفة 2024، التسجيل مجاني.

إذا كنت تريد التقديم مباشرة دون قراءة التفاصيل كاملة اضغط هنا.

الدولة التي ستدرس فيها

قطر.

المدينة

الريان.

اسم الجامعة

جامعة حمد بن خليفة : Hamad Bin Khalifa University (HBKU)

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

تسعى جامعة حمد بن خليفة، من خلال (منحة HBKU) إلى توفير فرص لا مثيل لها، يُشكِّل فيها البحث والاكتشاف جزءًا أساسيًّا من تجربة التعليم والتعلُّم على جميع المستويات، وذلك باستخدام نهج متعدد التخصصات يُركِّز على شتى المجالات.

وانطلاقًا من شعورها بالالتزام تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، تسعى جامعة حمد بن خليفة لبناء القدرات البشرية من خلال تقديم تجربة أكاديمية ثرية، ونظام بحثي بيئي فريد من نوعه. ومن خلال المعرفة والإبداع، ستكون لدى الطلاب فرصة كبيرة للتوصل إلى حلول وابتكارات جديدة، يكون لها عظيم الأثر في تطوير مجتمعهم والعالم بأسره.

تمتاز الحياة في جامعة حمد بن خليفة بكونها حياة ثقافية تعليمية تغير حياة الطلاب، لأنها تقوم على مشاركة الطلاب داخل فصول الدراسة وخارجها، وتساعد على إعداد رواد أعمال مبتكرين، ومواطنين عالميين، على مستوى قطر وخارجها.

الجهة المانحة

يتم تمويل هذه المنحة من قبل مؤسسة قطر بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة.

الدول المتاحة للتقديم

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن، وجميع دول العالم.

المرحلة الدراسية

التخصصات المتاحة كما يلي:

المرحلة الجامعية (البكالوريوس).

الماجستير.

الدكتوراه.

يمكنك التقديم لاحدي المراحل الموضحة أعلاه.

التمويل

عند القبول في الجامعة ومنحة حمد، سيحصل كل طالب على التمويل الأتي:-

الرسوم الدراسة كاملة.

5000 ريال قطري + الإقامة + تذاكر الطيران (للبكالوريوس).

5000 ريال قطري + الإقامة + تذاكر الطيران (للماجستير).

7500 ريال قطري + الإقامة + تذاكر الطيران (للدكتوراه).

يتم توفير الإقامة العائلية للطلاب المتزوجين!

التخصصات المتاحة

تخصصات البكالوريوس في جامعة حمد بن خليفة:

هندسة الكمبيوتر.

تخصصات الماجستير في جامعة حمد بن خليفة:

الأخلاق التطبيقية الإسلامية.

الإسلام والشؤون الدولية.

الدراسات الإسلامية.

الفن والعمارة الإسلامية والعمران.

التمويل الإسلامي.

العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية

الترجمة السمعية البصرية.

دراسات الترجمة.

دراسات المرأة في المجتمع والتنمية.

تحليل البيانات في الإدارة الصحية.

نظم المعلومات في الإدارة الصحية.

العلوم في الأمن السيبراني.

علوم البيانات وهندستها.

إدارة اللوجستيات والتوريد.

إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات.

الطاقة المستدامة.

البيئة المستدامة.

القانون الاقتصادي والتجاري الدولي.

القانون الدولي والشؤون الخارجية.

العلوم البيولوجية والعلوم الطبية.

علوم اللياقة البدنية والصحة.

علم الجينوم والطب الدقيق.

ماجستير السياسة العامة.

درجة الماجستير التنفيذي في قوانين التنمية وممارستها.

تخصصات الدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة:

التمويل الإسلامي والاقتصاد.

العلوم الإنسانية والاجتماعية.

علوم الحاسوب وهندسته.

إدارة اللوجستيات والتوريد

الطاقة المستدامة.

البيئة المستدامة.

دكتور في القانون.

العلوم البيولوجية والعلوم الطبية.

علم الجينوم والطب الدقيق.

ينصح فريق (منح حول العالم) الطلاب قبل التقديم بالتعرف علي تفاصيل وشروط كل تخصص من هنا.

المستندات المطلوبة

الملفات التالية مطلوبة لبرنامج المنح الدراسية:

شهادة اللغة ليست مطلوبة للتخصصات التي تُدرس باللغة العربية.

كيفية التقديم للمنحة؟

للتقديم مجانًا لمنحة جامعة حمد بن خليفة في قطر، اضغط علي رابط التقديم الرسمي للجامعة من هنا.

يتوجب على الطلاب استيفاء شروط القبول عن طريق الخطوات التالية:

اطلع على شروط القبول في التخصص الذي تنوي التقديم له. قم بإعداد الملفات المطلوبة وحفظها بصيغة PDF. كتابة خطاب النية.. اعداد السيرة الذاتية. انشاء حساب في بوابة القبول الإلكترونية لجامعة حمد بن خليفة. تقديم طلب للحصول على مقعد دراسي في الجامعة.

آخر موعد للتقديم