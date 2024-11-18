فرصة عمل .. وظيفة في السعودية توفر لك تأشيرة العمل وتذاكر الطيران (قدم الآن)

عدن – كتب محمد سعد – وظيفة في السعودية توفر لك تأشيرة العمل وتذاكر الطيران والإقامة المجانية في الفندق وحوافز مرتفعة والتأمين الصحي وذلك للتوظف الفوري في فندق فور سيزونز المدينة تثسضط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نوفر وظيفة في السعودية شاملة تأشيرة العمل وهي فرص حصرية من خلال منصة «منح حول العالم» العالمية، وتُصنف كأفضل ووظيفة في السعودية توفر لك تأشيرة العمل وتذاكر الطيران.

الدولة

السعودية.

اسم الفندق

فورسيزونز المدينة : Four Seasons

شرح الوظيفة

اسم الوظيفة: مساعد مدير الأمن.

سيساعد مساعد مدير الأمن في قيادة فريق الأمن لدينا وضمان سلامة وأمان جميع الموظفين والضيوف والمقيمين وأصول الممتلكات. يجب أن يُظهر هذا الشخص معايير عالية وأخلاقيات لا هوادة فيها ورعاية حقيقية واهتمامًا بالرفاهية المستمرة للجميع.

يقع فندقنا على بعد خطوات من المسجد النبوي الشريف، وسيوفر إقامة فاخرة لـ 1.5 مليون زائر سنوي للمدينة. سيقع الفندق الجديد في قلب المدينة المنورة وعلى بعد خطوات من أحد أكثر المواقع التاريخية والأهمية في المنطقة: المسجد النبوي الشريف، المعروف أيضًا باسم المسجد النبوي الشريف. كما تضم ​​المدينة المنورة مسجد قباء، الذي يُعتبر أقدم مسجد في العالم.

سيتم الترحيب بالضيوف من خلال واجهته الرائعة والاستمتاع بتناول الطعام الاستثنائي والسبا من الطراز العالمي والخدمة الشخصية – كل ذلك من فور سيزونز بعناية حقيقية. المدينة المنورة، لا نستطيع الانتظار لمقابلتك في وقت لاحق من هذا العام.

الدول المتاحة للتقديم

جميع.دول العالم متاح لها التقديم في هذه الفرصة.

مميزات العمل

تشمل مميزات العمل في السعودية ما يلي:

تصريح عمل في السعودية. راتب مرتفع. تذاكر الطيران. إقامة مجانية كاملة. إجازة سنوية مدفوعة الأجر. مواصلات مجانية من وإلى العمل. التأمين الطبي والتأمين على الحياة.

الملفات المطلوبة

كيفية التقديم للعمل؟

١- للتقديم على هذه الفرصة بنفسك، اضغط هنا، أو زر قدم الآن لمعرفة تفاصيل الوظيفة كاملة.

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معايير القبول

درجة البكالوريوس خبرة لمدة ثلاث سنوات في مجال إنفاذ القانون/الأمن وسنتين كمشرف. معرفة شاملة بجميع الجوانب التشغيلية لقسم أمن الممتلكات وخبرة في التعامل مع الأمور الإدارية والتنظيمية. يجب إظهار قدرات القيادة. مهارات كتابة جيدة. يجب أن يكون مظهره جيدًا وأن يتمتع بالخصائص التي قد يتم البحث عنها في أي موظف إداري في الفندق. يجب أن نتذكر أنه سيتعامل مع الضيوف باعتباره إدارة الفندق. القدرة على تدريب أعضاء آخرين من طاقم الأمن وقيادة فصول تدريبية لجميع الموظفين. القدرة على التنسيق بنجاح مع مسؤولي إنفاذ القانون والإطفاء المحليين.

آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.