نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية.. قررات وزارة التعليم في المقال التالي

كتب محمد سعد – أصدرت وزارة التعليم قررات جديدة، جاء من أبرزها إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، ولكن في نفس الوقت جعلت الحصول عليها أحد الشروط الأساسية لممارسة المهنة، سواء مع التوظيف أو عند التعاقدات الجديدة، فالرخصة المهنية هي وثيقة رسمية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق شروط وضوابط محددة، متى توفرت في المتقدم استحقها، وتعطي لحاملها الحق في مزاولة المهنة لفترة زمنية محددة، ويعد إلغاء ارتباط الرخصة بالعلاوة للمعلمين خطوة هامة، خاصة بعد اكتسابهم المهارات والخبرات النوعية في مختلف المجالات.

إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية

زفت وزارة التعليم خبر سار إلى المعلمين والمعلمات بالمملكة؛ حيث أعلنت عن إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، ولكنها لا تزال شرط أساسي للعمل في وظيفة التدريس، فالفرصة لا تزال متاحة أمام كل من يرغب في مزاولة المهنة، لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم، وفي هذا الصدد سهلت إجراءات الحصول على الرخصة المهنية، من خلال التقديم الإلكتروني عبر مركز قياس، فضلا عن إتاحة فرصتين لدخول الاختبار التربوي والتخصصي سنويان ياتي هذا في إطار حرص الوزارة على التطوير المهني للمعلمين، وتعزيز المهارات والخبرات.

وبحسب ما أعلنته الوزارة فقد أشارت إلى الحالات التي تتضمنها الرخصة المهنية، وقد قسمهتم إلى ثلاث حالات، كالتالي:

معلم حاصل على الرخصة المهنية

يتم تمديد صلاحية الرخصة المهنية عام إضافي، لكل من حصل عليها قبل تاريخ 1 يناير 2025، فضلا عن الأولوية لهم في الاستفادة من برامج الإيفاد والابتعاث للدراسة بالداخل والخارج، فضلا عن الدراسة المسائية، إضافة لذلك الاستفادة من برامج التطوير المهني.

معلم غير حاصل على الرخصة المهنية أكبر من 50 عاما

إضافة إلى إلغار ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة، فقد استثنت من بلغ سن الخمسين عند نفاذ التعليمات في تاريخ 1 فبراير 2026 من شرط الحصول على الرخصة المهنية؛ موضحة أن هؤلاء المعلمين قد أمضوا سنوات عديدة في مجال التعليم، وخدمة العملية التعليمية، وعلى هذا فإن لديهم من المهارات والخبرات الكافية التي تساهم في تطوير المهارات التعليمية لزملائهم في نفس المجال، الأمر الذي يحقق رفع المستوى العام للمدرسة.

معلم غير حاصل على الرخصة المهنية أقل من 50 عام

الزمت الوزارة المعلمين والمعلمات غير الحاصلين على الرخصة المهنية ضرورة التقديم عليها، مع التطوير المهني بشكل سنوي، وإلا تأثر الأداء الوظيفي، هذا وتحرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على توفير رخص مهنية متنوعة تتناسب مع الوظائف المختلفة؛ سواء وكيل أو مدير ومشرف ونحو ذلك.