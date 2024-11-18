يقترب من 14 جنيه!! مفاجأة من سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وضربة من السوق السوداء

عدن – كتب محمد سعد – إن عالم العملة يشهد اهتمام بالغ وشغف كبير سواءً على صعيد الرغبة في متابعة مستجداته بلا أي هدف أو بالأخص على صعيد معرفة آخر التطورات بسبب الرغبة في الإقبال على شراء أو بيع أي عملة عربية أو غير عربية.

وفي هذا السياق سيتم تسليط الضوء على وجه الخصوص على تلك التطورات الحادثة بين كلٍ من الريال السعودي ونظيره الجنيه المصري وآخر الأسعار التي تم تحقيقها في البنوك وكذلك السوق السوداء وذلك اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك

وجبت الإشارة إلى أن الريال السعودي تمكن من تأصيل مكانته السعرية مقابل الجنيه المصري وذلك بكسر حدود الـ 13 جنيه بل والاقتراب من حدود 14 جنيه؛ وفيما يلي سيتم استعراض آخر الأسعار المسجلة في البنوك المصرية المختلفة على النحو التالي:

البنك سعر البيع بالجنيه المصري سعر الشراء بالجنيه المصري البنك المركزي المصري 13.1684 13.1261 بنك مصر 13.1649 13.0979 البنك الأهلي المصري 13.1603 13.0979

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في السوق السوداء

لا يمكن الحديث عن أسعار العملات دون التعرف على ما وصلت إليه السوق السوداء التي تسعى بكل طاقتها إلى ضرب أسعار البنوك؛ وهنا نوضح أنه حسب آخر التقارير المعلنة صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 فإن الريال السعودي وصل سعر بيعه إلى 13.2 جنيه مصري، بينما وصل سعر شرائه إلى حوالي 13.34 جنيه مصري.