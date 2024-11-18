بنقرة زر .. افتح حساب جديد أون لاين في بنك الخرطوم 2024 وما أهم المستندات المطلوبة للتقديم (إليك الرابط bankofkhartoum.com)

عدن – كتب محمد سعد – تعد خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين عبر الإنترنت واحدة من أبرز الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، حيث توفر تجربة مريحة وسهلة للعملاء سواء كانوا داخل السودان أو في أي مكان آخر بالعالم، وتعكس هذه الخدمة التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي، إذ تتيح للعملاء إمكانية فتح حسابات مصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع، حتى يوفر الكثير من الوقت والجهد، ومن خلال هذه الخدمة خطوات فتح الحساب والمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم في بنك الخرطوم

لإتمام عملية فتح حساب في بنك الخرطوم بنجاح، يجب على المتقدمين تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة وفقًا للمتطلبات التالية:

تقديم الهوية الوطنية الأصلية للمتقدم مع صورة مطابقة لها وتكون سارية المفعول.

للمواطنين المقيمين خارج البلاد، يُطلب منهم تقديم جواز سفر ساري المفعول كإثبات لهويتهم.

تقديم رخصة قيادة صالحة، ويشترط أن تكون سارية المفعول.

يتعين على المتقدمين تقديم مستند يثبت محل الإقامة مثل صورة من عقد الإيجار، مع ضرورة توفير فاتورة مرافق حديثة مثل فاتورة الكهرباء أو المياه، أو شهادة ملكية العقار.

في حالة كان المتقدم يعمل في مهنة تجارية، سيُطلب منه تجهيز مستند يثبت دخله، مثل كشوف الحسابات المصرفية أو شهادة دخل من العمل التجاري، وذلك وفقًا لطلب البنك لضمان الشفافية المالية.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم

لفتح حساب في بنك الخرطوم في السودان لعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية: